'उधर चल, मर… बाय-बाय…' बेटी को नहर में धक्का देने वाले बाप की हैवानियत, सन्न कर देगा ये वीडियो

पंजाब फिरोजपुर में हाथ बांधकर बेटी को नहर में धक्का देने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, जो दिल दहला देने वाला है. इसमें हैवान बाप बेटी से कहता है- उधर चल, उधर चल… बाय-बाय…', और इसी के साथ वह धक्का दे देता है. एक हल्की आवाज के साथ बेटी नहर में समा जाती है. मां सामने खड़ी रोती रही- मेरी बेटी कहां चली गई?

वीडियो में दिखी पिता की हैवानियत. (Photo: Screengrab)
वीडियो में दिखी पिता की हैवानियत. (Photo: Screengrab)

पंजाब के फिरोजपुर में एक बाप ने बेटी के हाथ बांधकर नहर में धक्का दे दिया. इस वारदात को नाजायज संबंधों के शक में अंजाम दिया गया. इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, वो झकझोर देने वाला है. आरोपी पिता इस वारदात को अंजाम देने के वक्त वीडियो भी बना रहा था. 

आरोपी पिता का नाम सुरजीत सिंह है, जो फिरोजपुर का रहने वाला है. उसे शक था कि उसकी बेटी का किसी युवक से अफेयर है. उसने पुलिस के सामने बयान दिया है कि उसने कई बार बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो यह कदम उठाया. घटना का वीडियो वायरल है, उसमें देखा जा सकता है कि आरोपी पिता ने बेटी के हाथ बांध दिए और अपनी पत्नी के साथ उसे नहर तक ले गया. इस वीडियो में आरोपी कई बातें बोल रहा है, जो रिकॉर्ड हैं.

यहां देखें Video

कैमरे में कैद हैवानियत...

वीडियो में पिता बेटी से कहता है-
बता, हमारे प्यार में क्या कमी रह गई?

पत्नी कहती है –
ये काम क्यों किया? बता… बोल क्यों नहीं रही?

इसी बीच मोबाइल पर कॉल आती है। पिता कहता है-
'उधर चल, उधर चल…'

मां रोकती है-
'जाने दो… रुक जाओ…'

लेकिन पिता नहीं मानता. गुस्से में धक्का देता है और कहता है-
'चल, मर… बाय-बाय'

इसके साथ ही बेटी नहर की तेज धार में समा जाती है. पीछे मां रो पड़ती है-
हाय-हाय! मैं मर गई… मेरी बच्ची, मेरी बेटी! क्यों किया ऐसा?

वीडियो में जहां मां अपनी बेटी को बचाने के लिए रो रही थी, वहीं पिता अपनी हरकत को सही ठहराता दिखा. उसने कैमरे के सामने कहा-
'फेंक दी… देख लो! हमें बदनाम किया था… आज मारकर फेंक दिया.'

मां रोते हुए कहती है-
'मैं भी जा रही हूं इसके साथ… मेरी बेटी कहां चली गई…'

लेकिन पिता बेशर्मी से जवाब देता है-
'चलो, अब यह वीडियो व्हाट्सऐप करते हैं'

यह भी पढ़ें: पैसे चोरी के शक में पिता ने 13 साल की बेटी को मार डाला... फिर नहर के पास फेंक आया शव

रिश्तेदार की सूचना पर पुलिस को लगी खबर

वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई. आरोपी के ही एक रिश्तेदार ने पुलिस को घटना की सूचना दी. SSP फिरोजपुर भूपिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि आरोपी सुरजीत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है. पूछताछ में उसने जुर्म कबूलते हुए कहा- मैंने बेटी को बहुत समझाया था, लेकिन वह नहीं मानी, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा. दो दिन पहले हुई इस वारदात के बाद से गोताखोर नहर में लगातार तलाश कर रहे हैं. अब तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिला है. एक मां अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाती रही. एक बाप बाय-बाय कहकर बेटी को धक्का दे देता है.

