पैसे चोरी के शक में पिता ने 13 साल की बेटी को मार डाला... फिर नहर के पास फेंक आया शव

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां 40 वर्षीय पिता ने अपनी 13 साल की बेटी को गला घोंटकर मार दिया. पुलिस का कहना है कि हत्या पैसों की चोरी के शक में की गई. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है. वहीं शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

पिता ने कर दी बेटी की हत्या. (Photo: Representational)
यूपी के बुलंदशहर में एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को गला घोंटकर मार डाला. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. पूरी वारदात को लेकर उससे पूछताछ की जा रही है. मृतक बच्ची की पहचान 13 साल की सोनम के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

एजेंसी के अनुसार, यह घटना बीचौला गांव की है. पुलिस ने बताया कि मृतक बच्ची कक्षा सात की छात्रा थी. शुक्रवार को लगभग 4 बजे सूचना मिली कि स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक लड़की का शव अनूपशहर पुलिस थाना क्षेत्र में एक पुल के नीचे झाड़ियों में पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. लड़की का शव बरामद कर उसकी शिनाख्त कराई गई.

जांच के दौरान सामने आया कि छात्रा सोनम गुरुवार को स्कूल गई थी, स्कूल से लौटते समय उसके पिता अजय शर्मा ने उसे अपने वाहन से घर ले जाने की बजाय खेत में ले जाकर गले में स्कार्फ डालकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को नहर के पास फेंक दिया. पिता की निशानदेही पर पुलिस ने खेत से लड़की का स्कूल बैग भी बरामद किया.

यह भी पढ़ें: भोपाल में पिता के सामने बेटे की हत्या, तीन युवकों ने पहले पीटा, फिर पेट में घोंपा चाकू

पुलिस पूछताछ में यह भी पता चला कि लड़की पिछले कुछ दिनों से घर से पैसे ले लेती थी. इसी कारण घर में उसके माता-पिता के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे. हत्या के बाद आरोपी पिता ने स्कूल में यह झूठी सूचना दी कि उनकी बेटी रिश्तेदारों के यहां गई है और अगले तीन-चार दिन तक स्कूल नहीं आएगी.

पुलिस ने बताया कि आरोपी पिता को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि हत्या के पीछे और कौन-सी परिस्थितियां थीं.

