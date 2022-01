चंडीगढ़: 3 दिन पहले पद्मश्री से सम्मानित 95 साल के इकबाल सिंह का निधन, PM मोदी ने जताया दुख

सामाजिक और आध्यात्मिक नेता इकबाल सिंह का शनिवार को निधन हो गया. वे 95 साल के थे. वे बीमार थे और पिछले एक महीने से अस्पताल में थे. वह शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर लौटे थे. इकबाल सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाबा इकबाल सिंह के निधन से आहत हूं. युवाओं में शिक्षा बढ़ाने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा. उन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की दिशा में अथक प्रयास किया. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं. वाहेगुरु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें.

Pained by the passing away of Baba Iqbal Singh Ji. He will be remembered for his efforts to increase education among youngsters. He tirelessly worked towards furthering social empowerment. My thoughts are with his family and admirers in this sad hour. May Waheguru bless his soul.