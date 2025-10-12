करूर भगदड़ के पीड़ित परिवारों से इस दिन मिलेंगे विजय, पुलिस ने तैयार किया स्पेशल सिक्योरिटी प्लान

अभिनेता से नेता बने विजय 17 अक्टूबर को करूर भगदड़ में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे. यात्रा की तैयारियों से जुड़े सूत्रों के अनुसार, विजय की पार्टी TVK ने इस दौरे के लिए पुलिस से सख्त सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण व्यवस्था की मांग की है. पुलिस ने पुष्टि की है कि विजय की यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएंगे.

हालांकि अभी बैठक की सटीक जगह तय नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन ने योजना बनाई है कि सभी प्रभावित परिवारों को एक ही जगह एकत्र किया जाए ताकि विजय उनसे सामूहिक रूप से मिल सकें. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि घर-घर जाकर मुलाकात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इससे भीड़ और अफरातफरी की स्थिति पैदा हो सकती है.

TVK की सुरक्षा योजना

TVK ने इस दौरे को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस से विशेष सहयोग मांगा है. सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा योजना में विजय के त्रिची एयरपोर्ट से लेकर करूड़ तक पूरे रूट पर जीरो टॉलरेंस क्राउड कंट्रोल नीति अपनाई जाएगी. इस योजना के मुताबिक एयरपोर्ट से बैठक स्थल तक चेकपॉइंट आधारित भीड़ प्रबंधन, मोबाइल पेट्रोल यूनिट्स की तैनाती, सुरक्षित कॉरिडोर बनाना और ट्रैफिक डायवर्जन के ज़रिए आम जनता से संपर्क न्यूनतम रखना, एयरपोर्ट के प्रवेश और निकास द्वारों पर आर्म्ड पुलिस एस्कॉर्ट्स मौजूद रहेंगे ताकि कोई भीड़ एकत्र न हो सके.

एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ समन्वय भी सुरक्षा योजना का हिस्सा है ताकि विजय के विमान से उतरने के बाद उन्हें सीधे सुरक्षित कॉरिडोर से उनके काफिले तक पहुंचाया जा सके.

करूर में एक किलोमीटर का सुरक्षा घेरा बनेगा

करूर में बैठक स्थल के चारों ओर लगभग एक किलोमीटर का सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा. यहां प्रवेश केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके नाम पहले से स्वीकृत किए गए हैं. प्रवेश और निकास दोनों ही बिंदुओं पर पुलिस जांच और पहचान सत्यापन अनिवार्य रहेगा. किसी भी प्रकार की भीड़ या गैर-आमंत्रित व्यक्ति की मौजूदगी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस दौरान मीडिया की पहुंच सीमित रखी जाएगी. TVK ने तमिलनाडु पुलिस और जिला प्रशासन को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है ताकि पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखा जा सके.

