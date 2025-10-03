scorecardresearch
 

Feedback

'नायक नहीं... नालायक है तू', संजय दत्त ने की RSS की तारीफ तो बरसे कांग्रेसी नेता

कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने संजय दत्त पर तीखा हमला किया है. दरअसल, संजय दत्त ने RSS की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर बधाई दी थी, ये बात कांग्रेस नेताओं और समर्थकों को पसंद नहीं आई. लिहाजा कांग्रेस के समर्थक भी बॉलीवुड एक्टर को लगातार टारगेट कर रहे हैं.

Advertisement
X
कांग्रेस समर्थक संजय दत्त को लगातार टारगेट कर रहे हैं (Photo:X/duttsanjay)
कांग्रेस समर्थक संजय दत्त को लगातार टारगेट कर रहे हैं (Photo:X/duttsanjay)

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर बधाई दी थी. इसे लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने संजय दत्त को लेकर कहा कि 'नायक नहीं खलनायक है तू, अपने पिता का नालायक है तू...'. हालांकि सुरेंद्र राजपूत के इस बयान पर अभी तक संजय दत्त का जवाब नहीं आया है.

दरअसल, संजय दत्त ने 2 अक्तूबर यानी गांधी जयंती पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया था, इसमें वह आरएसएस की प्रशंसा करते हुए नजर आए थे. उन्होंने कहा कि संघ हमेशा देश के साथ खड़ा रहा, खासकर आपदा और कठिन समय में. इसके बाद से कांग्रेस समर्थक उन्हें लगातार टारगेट कर रहे हैं. 

बता दें कि संजय दत्त के पिता दिवंगत सुनील दत्त कांग्रेस से सांसद रहे थे. इतना ही नहीं, उनकी बहन प्रिया दत्त कांग्रेस पार्टी की नेता रही हैं. वह सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं. 

वहीं, संजय दत्त लंबे समय तक विवादों में घिरे रहे हैं. सबसे चर्चित केस 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़ा है. उस समय उन्हें अवैध हथियार रखने के आरोप में TADA (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों निवारण अधिनियम) के तहत गिरफ्तार किया गया था. हालांकि बाद में उन्हें टाडा के आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन उन्हें अवैध हथियार रखने (आर्म्स एक्ट) के तहत दोषी पाया. इसे लेकर उन्हें जेल भी जाना पड़ा था.

सम्बंधित ख़बरें

the raja saab trailer
खंडहर हवेली के खुफिया राज खोलेगी फिल्म 'द राजा साहब', देखें मूवी मसाला 
Prabhas-Sanjay Dutt starrer The Raja Saab Trailer
प्रभास की राजा साब का ट्रेलर रिलीज, डराने से ज्यादा कंफ्यूज कर रही है मूवी  
Boby On Salman
Actor Bobby Deol ने Salman Khan को किया याद! 
Sanjay Dutt
Sanjay Dutt ने Kapil के शो में सुनाई Jail की आपबीती! 
Tiger Shroff starrer Baaghi 4 review
Review: टाइगर श्रॉफ का एक्शन भी बागी को नहीं बचा पाया, थका देगा स्क्रीनप्ले 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement