'नायक नहीं... नालायक है तू', संजय दत्त ने की RSS की तारीफ तो बरसे कांग्रेसी नेता

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर बधाई दी थी. इसे लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने संजय दत्त को लेकर कहा कि 'नायक नहीं खलनायक है तू, अपने पिता का नालायक है तू...'. हालांकि सुरेंद्र राजपूत के इस बयान पर अभी तक संजय दत्त का जवाब नहीं आया है.

दरअसल, संजय दत्त ने 2 अक्तूबर यानी गांधी जयंती पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया था, इसमें वह आरएसएस की प्रशंसा करते हुए नजर आए थे. उन्होंने कहा कि संघ हमेशा देश के साथ खड़ा रहा, खासकर आपदा और कठिन समय में. इसके बाद से कांग्रेस समर्थक उन्हें लगातार टारगेट कर रहे हैं.

बता दें कि संजय दत्त के पिता दिवंगत सुनील दत्त कांग्रेस से सांसद रहे थे. इतना ही नहीं, उनकी बहन प्रिया दत्त कांग्रेस पार्टी की नेता रही हैं. वह सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं.

वहीं, संजय दत्त लंबे समय तक विवादों में घिरे रहे हैं. सबसे चर्चित केस 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़ा है. उस समय उन्हें अवैध हथियार रखने के आरोप में TADA (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों निवारण अधिनियम) के तहत गिरफ्तार किया गया था. हालांकि बाद में उन्हें टाडा के आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन उन्हें अवैध हथियार रखने (आर्म्स एक्ट) के तहत दोषी पाया. इसे लेकर उन्हें जेल भी जाना पड़ा था.

