'BJP का दूसरा नाम पेपर चोर, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही...', राहुल गांधी का सरकार पर हमला

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला. राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, आज BJP का दूसरा नाम पेपर चोर है.

उन्होंने कहा कि देशभर में बार-बार हो रहे पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की जिंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है. इसका ताज़ा उदाहरण उत्तराखंड का UKSSSC पेपर लीक है. राहुल गांधी का कहना था कि लाखों युवाओं ने दिन-रात मेहनत की, लेकिन बीजेपी ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया.

'मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए'

राहुल ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए, लेकिन मोदी सरकार इस पर आंखें मूंदकर बैठी है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को युवाओं की बेरोजगारी की नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी सत्ता की चिंता है.

आज BJP का दूसरा नाम है - पेपर चोर!



देशभर में बार-बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की ज़िंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है।



उत्तराखंड का UKSSSC पेपर लीक इसका ताज़ा उदाहरण है। लाखों युवाओं ने दिन-रात मेहनत की, लेकिन BJP ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया।… pic.twitter.com/dr0yHX61hq — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 26, 2025

'बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या'

उन्होंने बेरोजगारी को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा कि यह सीधे तौर पर वोट चोरी से जुड़ी है. राहुल ने कहा कि पेपर चोरों को पता है- अगर युवाओं को रोजगार नहीं भी मिलेगा, तो भी वे चुनाव में वोट चोरी करके सत्ता में बने रहेंगे.

Advertisement

'न्याय की लड़ाई में मजबूती से खड़ा हूं'

युवाओं के नारों का जिक्र करते हुए राहुल ने लिखा, युवा सड़कों पर हैं और नारा दे रहे हैं- 'पेपर चोर, गद्दी छोड़!' यह सिर्फ युवाओं की नौकरी की लड़ाई नहीं है, यह न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई है. मैं हर छात्र और युवा के साथ इस न्याय की लड़ाई में मजबूती से खड़ा हूं.

---- समाप्त ----