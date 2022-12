Parliament Winter Session Live Updates: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण पर संसद में हंगामा, माफी की मांग कर रही बीजेपी

बेअदबी की घटनाओं में दोषियों को सख्त सजा, जैसे आजीवन कारावास या कुछ और सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए कानूनों में संशोधन पर चर्चा करने के लिए, आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में, नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है.

AAP MP Raghav Chadha gives Suspension of Business Notice under Rule 267 in Rajya Sabha to discuss the amendments in laws to ensure stringent punishment, like life imprisonment or something even stricter, to culprits in sacrilege incidents.