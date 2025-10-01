scorecardresearch
 

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पेसमेकर इंप्लांट सफल... बेटे प्रियांक ने बताई कैसी है तबीयत

83 वर्षीय खड़गे मंगलवार को बेंगलुरु के एम एस रामैया अस्पताल में भर्ती हुए थे. प्रियंक खड़गे ने बताया कि उनके पिता की स्थिति स्थिर है और वे अच्छे स्वास्थ्य में हैं. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी अस्पताल पहुंचे और खड़गे से मुलाकात कर उनकी सेहत का हाल जाना.

डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को आराम की सलाह दी है. (File photo)
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का पेसमेकर इंप्लांट बुधवार को सफलतापूर्वक किया गया. उनके बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने इस बात की जानकारी दी. दरअसल, 83 वर्षीय खड़गे मंगलवार को बेंगलुरु के एम एस रामैया अस्पताल में भर्ती हुए थे. प्रियंक खड़गे ने बताया कि उनके पिता की स्थिति स्थिर है और वे अच्छे स्वास्थ्य में हैं.

प्रियंक खड़गे ने 'X' पर पोस्ट करते हुए कहा, "श्री खड़गे को उम्र संबंधित समस्याओं और सांस लेने में कठिनाई के कारण पेसमेकर लगाने की सलाह दी गई थी. यह प्रक्रिया हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक थी. इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और फिलहाल स्वास्थ्य स्थिर है. सभी के आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए हम आभारी हैं."

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे की हालत सामान्य है और किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद आराम की सलाह दी है. प्रियंक खड़गे के अनुसार, खड़गे को दो-तीन दिन का आराम करना पड़ सकता है.

उन्होंने आगे बताया कि पेसमेकर की प्रक्रिया छोटी और सामान्य थी और खड़गे अब 3 अक्टूबर से अपने सभी निर्धारित कार्यों और बैठकों में हिस्सा लेंगे.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी अस्पताल पहुंचे और खड़गे से मुलाकात कर उनकी सेहत का हाल जाना. उन्होंने खड़गे के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

