कर्नाटक: ऐसी CD के डायरेक्शन से अच्छा है चाय पकौड़ा बेचना, BJP का कांग्रेस पर वार

कर्नाटक में सेक्स सीडी के आरोपों में घिरे मंत्री रमेश जारकीहोली के इस्तीफे के बाद सियासी खलबली जारी है. रमेश के खिलाफ नौकरी के बदले महिला के यौन शोषण के आरोप हैं. वहीं कर्नाटक में उठे इस बवंडर में बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है. कर्नाटक बीजेपी के ट्विटर हैंडल से मामले को लेकर कई ट्वीट किये गए जिसमें कांग्रेस पर कई आरोप लगते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की गयी है.



कर्नाटक बीजेपी के ट्विटर हैंडल से किये गए ट्वीट में लिखा गया कि कांग्रेस के महानायक डीके शिवकुमार ने कर्नाटक की राजनीति के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा है. ट्वीट में कहा गया कि कांग्रेस को अपने कर्नाटक अध्यक्ष से तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए, जिन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक महिला का इस्तेमाल किया.

By orchestrating the #CDGate, CONgress Mahanayaka @DKShivakumar has written a dark chapter in Karnataka politics.



CONgress National Mahanayaki must immediately seek the resignation of her Mahanayaka who used a woman as a political weapon to come back to power.#DKShiMustResign