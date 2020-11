बीजेपी ने जारी की राज्य प्रभारियों की लिस्ट, भूपेंद्र यादव और विजयवर्गीय को मिला इनाम

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को राज्य के प्रभारियों की लिस्ट जारी की है. भूपेंद्र यादव को बिहार विधानसभा चुनाव और गुजरात उपचुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है. उन्हें फिर से बिहार और गुजरात का प्रभारी बनाया गया है.

बता दें कि भूपेंद्र यादव के प्रभारी रहते बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया. पार्टी को 74 सीटों पर जीत मिली और वो NDA के सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई. उधर, गुजरात में विधानसभा की 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली. आठों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया.

कैलाश विजयवर्गीय को फिर से बंगाल की कमान

वहीं, कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है. बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय मौजूदा समय में बंगाल के प्रभारी हैं. उन्होंने लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी को बंपर सफलता दिलाई थी. कैलाश विजयवर्गीय के प्रभारी रहते बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में 18 सीटें जीती. वहीं, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है. इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी ने एक बार फिर उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है.

Bharatiya Janata Party (BJP) releases list of its state in-charges; Sambit Patra has been appointed as in-charge of Manipur, Tarun Chugh appointed as in-charge of Jammu & Kashmir, Ladakh & Telangana. pic.twitter.com/SEhKunbDdI