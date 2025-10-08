असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत की जांच से जुड़ी चार्जशीट तय समय यानी तीन महीने के अंदर दाखिल कर दी जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जुबिन को इंसाफ जरूर दिलाएगी.

सरमा ने कहा कि जांच सही दिशा में चल रही है. अब तक एक के बाद एक गिरफ्तारी हो चुकी है. मुझे यकीन है कि असम पुलिस तय समय में चार्जशीट कोर्ट में जमा कर देगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि जुबिन को न्याय मिले. इस मामले में किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा. सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा. आमतौर पर चार्जशीट दाखिल करने के लिए तीन महीने का समय मिलता है और हम इससे ज्यादा वक्त नहीं लेंगे. उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि पूरी जांच के बाद कोर्ट को ऐसा केस दिया जाए जिससे सही मायने में न्याय हो सके.

सिंगापुर से गवाहों को बुलाने में दिक्कत

सरमा ने बताया कि सिंगापुर में रहने वाले असम एसोसिएशन के कुछ सदस्य जो जुबिन के आखिरी वक्त में उनके साथ थे, अभी तक भारत नहीं लौटे हैं. SIT ने उन्हें बुलाया है लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति आया है. हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी लोगों को भी भारत लाया जाए. इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं. थोड़ा धैर्य रखना होगा वरना जल्दबाजी में कोई गलती हो सकती है और फिर न्याय नहीं मिल पाएगा.

असम पुलिस सिंगापुर क्यों नहीं जा सकती?

जब उनसे पूछा गया कि क्या असम पुलिस सिंगापुर जाकर जांच कर सकती है. इस पर सरमा ने कहा कि नहीं, पुलिस किसी दूसरे देश नहीं जा सकती जैसे सिंगापुर की पुलिस भी भारत नहीं आ सकती. हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि सिंगापुर पुलिस मदद करेगी. उन्होंने कहा कि हमें वहां से सिर्फ कुछ चीजें चाहिए जैसे होटल का वीडियो फुटेज, यॉट का फुटेज और उन दो लोगों के बयान जो वहां मौजूद थे.

मुख्यमंत्री ने बताया कि वो अक्टूबर के आखिर में सिंगापुर के राजदूत से मिलेंगे. उन्होंने कहा कि असम और सिंगापुर के बीच अच्छे रिश्ते हैं इसलिए मुझे भरोसा है कि हमें पूरी मदद मिलेगी. सरमा ने आगे बताया कि सिंगापुर की फॉरेंसिक रिपोर्ट पहले ही आ चुकी है, इसलिए चार्जशीट तैयार करने में अब ज्यादा मुश्किल नहीं होगी.

उन्होंने कहा कि जांच एक-एक कदम सही तरीके से आगे बढ़ रही है. अगर हम ऐसे ही सावधानी से चलते रहे तो हमें इंसाफ जरूर मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम असमवासी भावुक लोग हैं लेकिन हमें अपनी भावनाओं को अलग रखकर पुलिस को अपने तरीके से काम करने देना चाहिए. अगर हम जल्दबाजी में केस पेश करेंगे और कोर्ट में हार गए तो लोग कहेंगे कि पुलिस ने सही जांच नहीं की.

अब तक हो चुकीं पांच गिरफ्तारियां

अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें जुबिन गर्ग के कजिन संदीपन गर्ग, उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, म्यूजिशियन शेखरज्योति गोस्वामी, सिंगर अमृतप्रवा महांता और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गनाइजर श्यामकानु महांता शामिल हैं. ये सभी अभी पुलिस कस्टडी में हैं. गौरतलब है कि जुबिन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते वक्त हुई थी.

