जोमेटो मामले में ट्विस्ट, अब डिलीवरी ब्वॉय ने बताई अपनी कहानी, ट्विटर पर बवाल

कर्नाटक के बेंगलुरु में एक महिला पर हमला करने के आरोप में फूड डिलीवरी एप जोमेटो के डिलीवरी ब्वॉय को बीते दिन गिरफ्तार किया गया. लेकिन अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया है. डिलीवरी ब्वॉय कामराज ने पूरे हादसे का अपना वर्जन दिया है, जिसमें उसने दावा किया है कि युवती ने खुद ही अपने आप को चोट पहुंचाई है.



दरअसल, एक कंटेंट क्रिएटर हितेशा चंद्रानी ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर आरोप लगाया था कि जोमेटो के डिलीवरी ब्वॉय ने चेहरे पर पंच मारा था. जिसके बाद इस मसले पर काफी विवाद हुआ.



अब डिलीवरी ब्वॉय कामराज ने एक न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए कहा है कि जब वो महिला के घर पहुंचा, तो वह पेमेंट लेने के इंतजार में खड़े थे. मैंने पहले उनसे माफी मांगी, क्योंकि जाम के कारण डिलीवरी कुछ लेट हुई थी. लेकिन, वो लगातार मुझसे लेट आने को लेकर झगड़ा करती रहीं.



डिलीवरी ब्वॉय के मुताबिक, युवती ने उसे पैसे देने से इनकार किया तो कंपनी ने खाना वापस लाने को कहा. लेकिन, लड़की ने खाना वापस नहीं दिया. इसी दौरान उसने जब चप्पल से मारने की कोशिश की तो जब वह खुद को बचा रहा था, तब लड़की का हाथ खुद ही उसके मुंह पर लगा और रिंग से चोट लग गई.

Hi there, please be assured, we are in constant touch with the delivery partner. His temporary suspension is as per protocol due to the ongoing police investigation. We are covering his earnings in the interim and have extended support to ensure the due process is followed.