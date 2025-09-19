scorecardresearch
 

Feedback

'मनमोहन सिंह ने हाफिज सईद से मुलाकात के लिए मुझे धन्यवाद दिया...', यासीन मलिक का चौंकाने वाला दावा

जेल में उम्रकैद काट रहे जेकेएलएफ आतंकी यासीन मलिक ने दावा किया कि 2006 में खुफिया एजेंसियों के कहने पर पाकिस्तान में हाफिज सईद से मुलाकात की और बाद में पीएम मनमोहन सिंह ने उसे धन्यवाद दिया. मलिक का हलफ़नामा अब बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है.

Advertisement
X
टेरर फंडिंग मामले में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहा यासीन मलिक (File Photo: ITG)
टेरर फंडिंग मामले में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहा यासीन मलिक (File Photo: ITG)

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के आतंकवादी यासीन मलिक ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से मुलाकात के बाद व्यक्तिगत रूप से उसे धन्यवाद दिया था और आभार व्यक्त किया था. यासीन मलिक टेरर फंडिंग मामले में उम्रक़ैद की सजा काट रहा है.

25 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल लफनामे में, मलिक ने दावा किया कि 2006 में हुई यह मुलाकात उसकी स्वतंत्र पहल नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के साथ गुप्त शांति प्रक्रिया के तहत सीनियर भारतीय खुफिया अधिकारियों के गुजारिश पर हुई थी.

खुफिया ब्यूरो की कथित भूमिका...

सम्बंधित ख़बरें

yasin malik sarla bhat
कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की हत्या के केस में यासीन मलिक के घर छापे, 35 साल पुराना मामला 
Yasin Malik
'गांधीवादी हो गया हूं...' यासीन मलिक का हलफनामा 
'कसाब को भी मिला था फेयर ट्रायल', यासीन मलिक के मामले की सुनवाई के दौरान SC की टिप्पणी 
Yasin Malik
'30 साल पहले ही छोड़ दिया हथियार, अब मैं गांधीवादी', अलगाववादी यासीन मलिक का हलफनामा 
SIA raid in the 1990 Kashmiri Pandit massacre.
SIA की छापेमारी, जानें क्या है 1990 का सरला भट्ट हत्याकांड?  

यासीन मलिक के बयान के मुताबिक, 2005 में कश्मीर में आए विनाशकारी भूकंप के बाद उसकी पाकिस्तान यात्रा से पहले, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के तत्कालीन विशेष निदेशक वी.के. जोशी ने दिल्ली में उससे मुलाकात की थी.

वी.के. जोशी ने कथित तौर पर मलिक से गुजारिश किया था कि इस मौके का उपयोग न केवल पाकिस्तानी राजनीतिक नेतृत्व के साथ, बल्कि सईद सहित आतंकवादी हस्तियों के साथ भी बातचीत करके तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शांति प्रयासों का समर्थन करें.

मलिक ने दावा किया है कि मुझे साफ तौर से बताया गया था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तब तक सार्थक नहीं हो सकती, जब तक कि आतंकवादी नेताओं को भी बातचीत में शामिल न किया जाए. उसने कहा कि गुजारिश पर अमल करते हुए, मैंने पाकिस्तान में एक समारोह में सईद और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अन्य नेताओं से मिलने की सहमति जताई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर: 1990 के कश्मीरी पंडितों के मामलों में SIA की छापेमारी, यासीन मलिक के घर रेड

अमित मालवीय का पोस्ट...

बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में यासीन मलिक के द्वारा दाखिल किया गया एफिडेविट भी शामिल किया है. पोस्ट में उन्होंने लिखा, "टेरर-फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के आतंकवादी यासीन मलिक ने चौंकाने वाला दावा किया है."

हाफ़िज़ सईद से मुलाक़ात...

यासीन मलिक ने अपने हलफ़नामे में बताया कि कैसे हाफिज सईद ने जिहादी समूहों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जहां सईद ने एक भाषण दिया और आतंकवादियों से शांति की गुजारिश की. इस्लामी शिक्षाओं का हवाला देते हुए, उसने कहा कि हिंसा के बजाय सुलह पर ज़ोर दिया जाए और इस बात पर ज़ोर दिया, "अगर कोई आपको शांति की पेशकश करता है, तो उससे शांति खरीद लीजिए."

यह भी पढ़ें: 35 साल पुराने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के मर्डर केस में यासीन मलिक के घर रेड, श्रीनगर में 8 ठिकानों पर SIA की दबिश

हालांकि, यह मुलाक़ात वर्षों बाद विवाद का विषय बन गई क्योंकि इसे मलिक की पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों से नज़दीकी के सबूत के तौर पर पेश किया गया. मलिक ने अपने हलफ़नामे में इस घटनाक्रम को "एक विश्वासघात" बताया और ज़ोर देकर कहा कि यह एक आधिकारिक तौर पर स्वीकृत पहल थी, जिसे बाद में राजनीतिक मकसदों के लिए तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement