दिल्ली की सड़कों पर बोट, कॉलोनियां कराई जा रहीं खाली... बाढ़ के खतरे के बीच हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया और पानी

हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहे पानी से दिल्ली में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है. इसके साथ ही अधिकारियों ने नाव के जरिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से राहत शिविर में जाने की अपील की है.

दिल्ली: नीचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी. (photo: PTI)
दिल्ली में यमुना नदी के खतरे के निशान को पार करने के बाद मंगलवार को ट्रांस-यमुना क्षेत्र की कई कॉलोनियों में पानी घुस गया. भारी बारिश और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. दिल्ली के यमुना बाजार, मयूर विहार और आसपास के इलाकों में पानी घरों में घुस गया, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर पुराने यमुना पुल (ओल्ड रेलवे ब्रिज) पर 205.80 मीटर दर्ज किया गया जो कि खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है.

206 मीटर को पार कर सकता है जलस्तर

अधिकारियों के अनुसार, हथिनीकुंड बैराज से 1.76 लाख क्यूसेक, वजीराबाद बैराज से 69,210 क्यूसेक और ओखला बैराज से 73,619 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. इससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और अनुमान है कि मंगलवार शाम 5 से 8 बजे के बीच यमुना का जलस्तर 206. 50 मीटर को भी पार कर सकता है.

निचले इलाके खाली करने का निर्देश

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने यमुना के किनारे बसी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है. प्रशासन ने नावों के जरिए लोगों से अपना जरूरी सामान लेकर राहत शिविरों में जाने की अपील की है. वहीं, यमुना बाजार, मयूर विहार, शाहदरा, विवेक विहार और अन्य ट्रांस-यमुना क्षेत्रों में पानी घरों में घुसने की जानकारी सामने आ रही हैं.

दिल्ली-NCR में बारिश का अलर्ट

वहीं, रातभर हुई बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गया. इसी बीच मौसम विभाग ने नरेला, अलीपुर, बुराड़ी, करावल नगर, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, शाहदरा, विवेक विहार, प्रीत विहार, सिविल लाइन्स, कश्मीरी गेट, लाल किला, आईटीओ और अक्षरधाम जैसे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं.

इसके अलावा पूरे एनसीआर समेत हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में अगले दो घंटों में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है.

