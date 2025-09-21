scorecardresearch
 

Feedback

किसी की शादी कैंसिल, किसी की मां के निकले आंसू... वीजा को लेकर ट्रंप के फैसले ने तोड़ा भारतीयों का दिल!

राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के कई घंटे बाद व्हाइट हाउस ने साफ किया कि कंपिनयों को अमेरिका में फिर से दाखिल होने पर अपने H-1B वीजा होल्डर्स के लिए बढ़ी हुई फीस देने की जरूरत नहीं होगी. इसके बाद अमेरिका से बाहर फंसे भारतीयों को राहत मिली. लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था.

Advertisement
X
ट्रंप के फैसले में अस्पष्टता की वजह से मची अफरा-तफरी (File Photo: ITG)
ट्रंप के फैसले में अस्पष्टता की वजह से मची अफरा-तफरी (File Photo: ITG)

विदेश में फंसे कई भारतीय H-1B होल्डर्स के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वीजा फीस 100,000 डॉलर करने का फैसला किसी बुरे सपने जैसा था. वीजा फीस की चौंकाने वाली घोषणा, जिसके बाद बड़ी टेक कंपनियों ने विदेश में अपने कर्मचारियों को एक दिन के भीतर वापस लौटने का निर्देश दिए. ऐसे में उन्हें पारिवारिक कार्यक्रमों और लंबे समय से प्लान की गई यात्राओं को बीच में ही छोड़कर करीब के एयरपोर्ट पर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा.

कंपनियों ने फौरन वापस बुलाया

परेशान और तनावग्रस्त, एक रेडिट यूजर 'सरमुच' ने अपने और एच-1बी वीजा होल्डर परिचितों के सामने आने वाली मुश्किलों का ब्यौरा दिया है. ये लोग अमेरिका के बाहर फंस गए थे. उस वक्त सभी कन्फ्यूज हो गए, जब अमेज़ॅन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने शनिवार को कर्मचारियों को ईमेल किया, जिसमें उन्हें 21 सितंबर को सुबह 9:31 बजे तक वापस अमेरिका आने के लिए कहा गया था.

सम्बंधित ख़बरें

US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दी धमकी, देखें 'दुनिया आजतक'  
pm modi address congress raise questions
मोदी के संबोधन से पहले कांग्रेस के सवाल, पूछा-क्या प्रधानमंत्री H1B वीजा और टैरिफ पर करेंगे बात? 
President Trump with Commerce Secretary Howard Lutnick (Photo: AP)
'सिर्फ टॉप टैलेंट को बुलाओ, बकवास बंद...', अमेरिकी मंत्री ने बताया H-1B वीजा पर क्या है ट्रंप का स्टैंड 
US President Trump in the Oval Office (Photo: AP)
'H-1B होल्डर्स को जॉब देकर 16 हजार अमेरिकियों को निकाला', ट्रंप ने गिनाए वीजा फीस बढ़ाने के कारण 
trump h-1b visa rules explained
Trump H-1B Visa Fee $100K: भारतीयों पर कितना असर? 

ये भी पढ़ें: 'H-1B होल्डर्स को नौकरी देकर 16 हजार अमेरिकियों को निकाला...', ट्रंप ने गिनाए वीजा फीस बढ़ाने के 9 कारण

उन्होंने कहा, 'जिनके दिलों में रहन नहीं है, उनके लिए यह शर्म की बात है. आपको मेरी मां को रोते हुए देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वह कुछ महीनों में पहली बार मुझसे मिलने वाली थीं, क्योंकि हम कुछ सालों में पहली बार एक सप्ताह साथ बिताने वाले थे!' रेडिट यूजर ने कहा, 'यह गलत है. हम इसके लायक नहीं थे. भावनात्मक नुकसान बहुत ज्यादा है, परिवार अलग हो गए और अहम पल छूट गए.' उन्होंने कहा कि वीजा से अलग भी एक जिंदगी है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं.

Advertisement

ट्रंप के फैसले से अफरा-तफरी

बाद में व्हाइट हाउस ने साफ किया कि कंपनियों को अमेरिका में फिर से दाखिल होने पर अपने एच-1बी वर्कर्स के लिए ज्यादा फीस देने की जरूरत नहीं होगी, जिससे कई लोगों को राहत मिली. लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था. कई अन्य एच-1बी वीजा होल्डर्स ने ट्रंप के शुक्रवार देर रात के ऐलान के बाद के घंटों को घबराहट और चिंता की भावना से भरा बताया.

कई लोगों को तो उड़ान भरने के इंतज़ार के दौरान ही इन वीजा नियम में बदलावों के बारे में पता चल गया, जिससे कुछ लोगों ने अपनी प्लानिंग पूरी तरह से कैंसिल कर दी, क्योंकि बड़ी टेक कंपनियों ने भी एच-1बी वीज़ा वाले कर्मचारियों को अगली सूचना तक अमेरिका छोड़ने से मना कर दिया. इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अनिश्चितता के कारण अपनी शादी की यात्राएं रद्द कर दीं.

आदेश में स्पष्टता की भारी कमी

एक व्यक्ति ने पीटीआई को बताया, 'यह एक यात्रा प्रतिबंध है! अगर किसी व्यक्ति के पासपोर्ट पर वैध एच-1बी वीज़ा लगा हो, तब भी अगर वह यात्रा कर रहा हो या छुट्टियों पर हो, तो आप अमेरिका में तब तक एंट्री नहीं मिल सकती जब तक उसके पास 100,000 डॉलर के भुगतान का सबूत न हो. कोई नहीं जानता कि प्रोसेस क्या है, बारीकियां क्या हैं. पूरी तरह से अफरा-तफरी मची हुई है.'

Advertisement

ये भी पढ़ें: 'सिर्फ टॉप टैलेंट को बुलाओ, बकवास बंद...', अमेरिकी मंत्री ने बताया H-1B वीजा पर क्या है ट्रंप का स्टैंड

एक अन्य ने कहा, 'जो लोग एयरपोर्ट पर बोर्डिंग लाइनों में खड़े हैं, जो लोग कल अपनी शादी के लिए निकल रहे हैं, ऐसी ही चीज़ें. वे इसलिए यात्रा कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए.' ट्रंप के ऐलान और आधिकारिक निर्देशों या स्पष्टता के अभाव के कारण परिवार कंफ्यूजन में रहे, जब तक कि ट्रंप प्रशासन की ओर से सफाई नहीं दी गई. 

ट्रंप प्रशासन पर फूटा गुस्सा

एक व्यक्ति ने पीटीआई को बताया, 'लोगों को यह नहीं पता कि वे वापस आ पाएंगे या नहीं, कंपनी के लिए 100,000 डॉलर पाने की प्रक्रिया क्या होगी. किसी को कुछ नहीं पता. और इस बारे में कोई स्पष्टता जल्द ही नहीं मिलने वाली.' नए आवेदकों के लिए 100,000 डॉलर की फीस के साथ भारतीयों के लिए अमेरिकी सपना लगभग खत्म हो सकता है, जो एच-1बी वीजा धारकों में सबसे बड़ी तादाद में हैं.

एक व्यक्ति ने कहा, 'यह एक अजीब समय है. इस प्रशासन को अभी सिर्फ छह-सात महीने ही हुए हैं और सब कुछ पागलपन भरा लग रहा है. लोग सचमुच यह सवाल करने लगे हैं कि क्या वे अमेरिका में अपना जीवन संवार पाएंगे, क्योंकि अब हर चीज़ को लेकर अनिश्चितता का स्तर बहुत ऊंचा है.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement