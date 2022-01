Weather Updates: मौसम पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, दिल्ली से पंजाब तक बारिश का अलर्ट, 3 फरवरी से बढ़ेगी ठिठुरन

Weather Update Today: पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में पिछले एक महीने से हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान, पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है. जिसके चलते उत्तर भारत में शीतलहर (Cold Wave) की स्थिति बनी रहेगी.

IMD के मुताबिक, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के कई इलाकों में घना कोहरा (Dense Fog) छाया हुआ है. आसमान में कोहरे की चादर ढकी होने के कारण विजिबिलिटी काफी कम है. इस बीच IMD ने फरवरी में फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जाहिर की है.

आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 2 फरवरी तक ताजा पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (WesternDisturbance) पश्चिमी हिमालय के पास पहुंचने की उम्मीद है. जिसके चलते 2 से 4 फरवरी के बीच दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में बारिश होने की संभावना है. फरवरी के पहले सप्ताह में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है.

•Under the influence of mid-tropospheric southwesterlies associated with the above Western Disturbance and lower level southeasterlies from the Bay of Bengal:

Scattered/fairly widespread moderate rainfall likely over Punjab, Har, Chd, Delhi and UP during 02 to 04 Feb, 2022.