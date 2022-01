Weather Update: MP से महाराष्ट्र तक शीतलहर से अभी नहीं राहत, अगले तीन दिन ठंड को लेकर मौसम विभाग की ये चेतावनी

Weather Forecast Latest Updates: जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी कड़ाके की ठंड (Cold Winter) का दौर लगातार जारी है. बर्फीली हवाओं के कारण मध्य और पश्चिम भारत में ठंड बढ़ी हुई है. मौसम विभाग (IMD) ने शीतलहर से अभी राहत नहीं मिलने को लेकर अलर्ट जारी किया है. मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक जमकर ठंड पड़ रही है. रात में जहां शीतलहर का प्रभाव है, वहीं सर्द हवाओं के कारण दिन में भी ठिठुरन बरकरार है. मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में शुक्रवार को तापमान एक डिग्री सेल्सियस दर्ज़ किया गया.

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में 10-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. इसके चलते तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है. मध्य प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में शीतलहर (Cold Wave) की स्थिति बनी रहेगी. इसके अलावा छत्तीसगढ़ और विदर्भ के भी तापमान में गिरवाट दर्ज की जाएगी.

♦ Cold wave conditions in isolated pockets very likely over Vidarbha, north Madhya Maharashtra, Marathwada and Gujarat state during next 2 days; over Punjab, Haryana-Chandigarh-Delhi, north Rajasthan, Madhya Pradesh, Odisha and Chhattisgarh during next 3-4 days.