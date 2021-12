Delhi Weather Update: दिल्ली में आज बारिश के आसार, बढ़ सकती है ठंड, लेकिन पॉल्यूशन कब होगा खत्म?

Weather Forecast Today 16 December 2021: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने गुरुवार को बारिश का अनुमान जताया है. इसके साथ ही, शुक्रवार से पारे के और गिरने की भी संभावना जताई गई है, जिसके चलते राजधानी में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ सकती है. राजधानी में बुधवार को न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि, राजधानी में एयर पॉल्यूशन लगातार बना हुआ है, जिसने सरकारों को चिंतित कर दिया है.

मौसम विभाग ने कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार शाम को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और बूंदाबांदी भी हो सकती है. राजधानी में शुक्रवार से तापमान में और गिरावट आ सकती है. शुक्रवार से हिमालय से ठंडी और शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने के साथ पारा गिरने की संभावना है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सप्ताहांत तक न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. रविवार को दिल्ली ने सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था.

दिल्ली में कब खत्म होगा पॉल्यूशन?

दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्तमान में 337 बना हुआ है, जोकि 'बहुत खराब' की कैटेगरी में आता है. राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मंगलवार के 367 से कम होकर 363 पर रहा. बता दें कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 को 'संतोषजनक', 101 और 200 को 'मध्यम', 201 और 300 को 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 और 500 को 'गंभीर' माना जाता है.

Delhi | Air Quality Index (AQI) is presently at 337 (overall) in the 'very poor' category, as per System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR)-India