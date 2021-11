मौसम: दिसंबर में बारिश के साथ बढ़ेगी ठंड, दिल्ली की हवा में सुधार लेकिन हालात 'बहुत खराब'

Delhi-NCR Air Pollution and Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है. हालांकि, अधिकांश जगहों पर अभी भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, नवंबर का महीना शुष्क रहने के बाद दिसंबर के पहले सप्ताह से ही बारिश की शुरुआत होने की उम्मीद है.

प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार हुआ है. दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार होने से राजधानी के लोगों को प्रदूषण (Pollution) से कुछ राहत मिली है. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में हवा चलने से आज (मंगलवार) यानी 30 नवंबर को बीते दिन की तुलना में हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार आया है.

दिल्ली में औसतन AQI 362 रिकॉर्ड किया गया जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में बीते दिन (सोमवार) यानी 29 नवंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 406 दर्ज किया गया था.

Delhi | Air Quality Index (AQI) is presently at 362 (overall) in the 'very poor' category, as per SAFAR-India



Visuals from area around Akshardham Temple pic.twitter.com/qXl5gkdosj