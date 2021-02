Weather Updates: उत्तर भारत में कम हुआ ठंड-कोहरे का असर, दिल्ली की एयर क्वॉलिटी भी सुधरी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों को ठंड और घने कोहरे से राहत मिल गई है. साथ ही शीतलहर (Cold Wave) का असर कम होने से तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार पंजाब, पश्चिम बिहार, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा देखने को मिल रहा है.

वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश का तापमान (Temperature) सामान्य बना हुआ है. विभाग के मुताबिक आगामी 3-4 दिनों में राजधानी दिल्ली और एनसीआर में ऐसा ही खुशनुमा मौसम बने रहने का अनुमान है.

दिल्ली का न्यूनतम तापमान बढ़कर अब 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले तीन-चार दिनों तक अधिकतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता (AQI) में भी काफी सुधार हुआ है. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के मुताबिक रविवार की सुबह दिल्ली की हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) 159 दर्ज किया गया जो मध्यम श्रेणी में आता है.

