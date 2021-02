Weather Update: दिल्ली-NCR में खुशनुमा हुआ मौसम, पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी

उत्तर भारत को ठंड-कोहरे से राहत मिल गई है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा समेत तमाम राज्यों में सर्दी अब अलविदा कहने को तैयार है. जबकि पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी (Snowfall) का सिलसिला जारी है. उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके हैं.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक मैदानी इलाकों में ठंड धीरे-धीरे कम हो रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम का मिजाज खुशनुमा है. सुबह और शाम के समय हल्की ठंड है. जबकि दिन में धूप खिलने से तापमान (Temperature) सामान्य बना हुआ है. मौसम विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली में आगामी 2-3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहने की उम्मीद है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 2-3 दिनों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर अभी जारी रहने की संभावना है. उत्तराखंड के चकराता में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है.

उत्तराखंड और हिमाचल इन दोनों ही सूबों में जबरदस्त बर्फबारी से हर तरफ एक से दो फुट तक बर्फ जमी है. एक तरफ बर्फबारी से जहां सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं तो वहीं, बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. धाम के चारों ओर बर्फ की सफेद चादर है. 2 दिनों से हो रही बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 भी बंद है. फरवरी में बद्रीनाथ धाम में सबसे अधिक बर्फबारी हुई है.

