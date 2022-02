Delhi Cold: ठंडा मौसम...फरवरी में भी सर्दी से नहीं राहत! दिल्ली से पंजाब तक इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Weather Latest Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में फरवरी में सामान्य से कम तापमान (Temperature) रहने की संभावना है. देश भर के विभिन्न राज्यों को घने कोहरे (Fog) से तो निजात मिलने की उम्मीद है लेकिन बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट रहने के साथ ठंड (Cold) की स्थिति बनी रहेगी. मौसम विभाग (IMD) ने पंजाब और हरियाणा में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या सामान्य से कम बारिश हो सकती है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, लद्दाख और उससे सटे इलाके पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) बना हुआ है. 2 फरवरी से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालय तक पहुंचने की उम्मीद है. वहीं, 3 फरवरी तक राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है. जिसके प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, फरवरी 2022 में पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी हिस्से, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और मध्य भारत के दक्षिणपूर्वी हिस्से में न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं. जबकि देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम तापमान दर्ज किया जा सकता है.

दिल्ली के मौसम की जानकारी

मौसम विभाग के अनुसार आज (मंगलवार) यानी एक फरवरी को दिल्ली में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. IMD के मुताबिक, 3 फरवरी से दिल्ली में बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है. बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में बीते 2 दिन से मौसम साफ होने के साथ धूप के दर्शन भी रहे थे.

वहीं, दिल्ली में प्रदूषण की मार अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बहुत खराब श्रेणी में है. दिल्ली में आज (मंगलवार) यानी एक फरवरी 2022 की सुबह औसतन AQI 321 रिकॉर्ड किया गया जो बहुत खराब श्रेणी के अंतर्गत आता है.

