'असहनीय दर्द में हूं...', करूर भगदड़ पर एक्टर विजय का पहला बयान, पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त की

विजय ने करूर में हुई दुखद घटना पर अपना पहला बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि उनका दिल इस हादसे से टूट गया है. उन्होंने घायलों के लिए प्रार्थना भी की. सरकार ने मृतकों के परिवार के लिए 10-10 लाख रुपये सहायता राशि का ऐलान किया है.

करूर भगदड़ पर विजय ने सोशल मीडिया पर भावुक प्रतिक्रिया दी (Photo: PTI)
तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेत्री कझगम पार्टी के रैली में शनिवार को भगदड़ मच गई. इस हादसे में रात 11 बजे तक 38 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है. वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. इस हादसे को लेकर अभिनेता से नेता बने विजय की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. 

विजय ने पर करूर में हुई दुखद घटना पर अपना पहला बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि उनका दिल टूट गया है और वे असहनीय दर्द में तड़प रहे हैं. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए विजय ने लिखा, 'मेरा दिल टूट गया है. मैं असहनीय, अवर्णनीय दर्द और शोक में तड़प रहा हूं जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. करूर में अपनी जान गंवाने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं.'

घायलों के लिए प्रार्थना

विजय ने अस्पताल में इलाज करा रहे सभी घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना भी की है. उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि सभी घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं.

मुआवजे की घोषणा

तमिनलाडु सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले के परिवारों को मुख्यमंत्री लोक राहत कोष से 10-10 लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा, अस्पताल में जिनका इलाज किया जा रहा है, उन प्रत्येक लोगों को एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे.

न्यायिक जांच आयोग

तमिलनाडु सराकर ने भगदड़ की जांच के लिए बताया है कि एक सदस्यीय जांच आयोग का तुरंत गठन किया जाएगा. सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अरुणा जगदीसन इस आयोग की अध्यक्षता करेंगी. 

---- समाप्त ----
