सुदर्शन रेड्डी या राधाकृष्णन? उपराष्ट्रपति चुनाव में किसके समर्थन में वोट करेगी ओवैसी की पार्टी AIMIM

एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया है. ओवैसी ने यह भी बताया कि उन्होंने खुद बी सुदर्शन रेड्डी से बात की और उन्हें शुभकामनाएं दीं. लोकसभा में एआईएमआईएम का इस समय ओवैसी ही नेतृत्व कर रहे हैं.

असद ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि तेलंगाना सीएमओ ने उनसे बात कर रेड्डी के समर्थन का अनुरोध किया था. उन्होंने लिखा, "तेलंगाना सीएमओ ने मुझसे बात की और अनुरोध किया कि हम जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दें. एआईएमआईएम जस्टिस रेड्डी का समर्थन करेगी, जो हमारे साथी हैदराबादी और एक सम्मानित ज्यूरीस्ट हैं."

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी विपक्षी इंडिया ब्लॉक (INDIA Bloc) की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार हैं. 9 सितंबर को होने वाले इस चुनाव से पहले बीते महीने में विपक्षी दलों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक कर रेड्डी के नाम पर सहमति जताई थी.

बी सुदर्शन रेड्डी ने सभी दलों से मांगा समर्थन

उम्मीदवार घोषित होने के बाद बी सुदर्शन रेड्डी ने सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील की थी. उन्होंने कहा, "मैं सभी पार्टियों से अपील करता हूं कि वे मुझे समर्थन दें. मैं एनडीए (NDA) की पार्टियों से भी आग्रह करता हूं कि वे मुझे समर्थन दें."

सर्वसम्मति से INDIA के कैंडिडेट बनाए गए सुदर्शन रेड्डी

सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी का ऐलान विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद किया गया था, जिसमें साझा उम्मीदवार पर चर्चा की गई थी. इस निर्णय को विपक्ष की ओर से एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

ओवैसी का समर्थन रेड्डी की उम्मीदवारी को और मजबूती प्रदान करता है, खासकर हैदराबाद और तेलंगाना से उनके संबंधों को देखते हुए. अब देखना होगा कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष रेड्डी के समर्थन को किस हद तक एकजुट कर पाता है. उनका सामने एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है.

