scorecardresearch
 

Feedback

सुदर्शन रेड्डी या राधाकृष्णन? उपराष्ट्रपति चुनाव में किसके समर्थन में वोट करेगी ओवैसी की पार्टी AIMIM

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने की घोषणा की है. तेलंगाना सीएमओ के अनुरोध के बाद ओवैसी ने एक्स पर यह जानकारी दी. सुदर्शन रेड्डी, जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने उम्मीदवार बनाया है, 9 सितंबर को होने वाले चुनाव से पहले सभी दलों से समर्थन की अपील कर चुके हैं.

Advertisement
X
असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी किसे समर्थन देगी. (Photo- ITG)
असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी किसे समर्थन देगी. (Photo- ITG)

एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया है. ओवैसी ने यह भी बताया कि उन्होंने खुद बी सुदर्शन रेड्डी से बात की और उन्हें शुभकामनाएं दीं. लोकसभा में एआईएमआईएम का इस समय ओवैसी ही नेतृत्व कर रहे हैं.

असद ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि तेलंगाना सीएमओ ने उनसे बात कर रेड्डी के समर्थन का अनुरोध किया था. उन्होंने लिखा, "तेलंगाना सीएमओ ने मुझसे बात की और अनुरोध किया कि हम जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दें. एआईएमआईएम जस्टिस रेड्डी का समर्थन करेगी, जो हमारे साथी हैदराबादी और एक सम्मानित ज्यूरीस्ट हैं."

यह भी पढ़ें: INDIA ब्लॉक के VP उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का विरोध, बस्तर शांति समिति ने लगाए गंभीर आरोप

सम्बंधित ख़बरें

कार्यशाला में सोमवार को सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा. (File Photo: PTI)
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी सांसदों की दो दिवसीय कार्यशाला, PM मोदी और अमित शाह भी होंगे शामिल 
engineer rashid seeks court permission vote vice president election
सांसद इंजीनियर राशिद ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए मांगी कोर्ट से परमिशन 
Vice Presidential Election: Strategy Meeting of the India Block Today
उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक की आज बैठक, रणनीति पर होगा मंथन  
Vice Presidential election scheduled September 9
उपराष्ट्रपति चुनाव: बीजेपी-NDA का मास्टरप्लान, सांसदों को मतदान प्रक्रिया की बारीकियों से कराया जाएगा अवगत 
cp radhakrishnan nda vice presidential candidate with pm modi
PM मोदी देंगे डिनर, मंत्री-सांसदों को जिम्मेदारी... उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA का खास प्लान 

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी विपक्षी इंडिया ब्लॉक (INDIA Bloc) की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार हैं. 9 सितंबर को होने वाले इस चुनाव से पहले बीते महीने में विपक्षी दलों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक कर रेड्डी के नाम पर सहमति जताई थी.

बी सुदर्शन रेड्डी ने सभी दलों से मांगा समर्थन

Advertisement

उम्मीदवार घोषित होने के बाद बी सुदर्शन रेड्डी ने सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील की थी. उन्होंने कहा, "मैं सभी पार्टियों से अपील करता हूं कि वे मुझे समर्थन दें. मैं एनडीए (NDA) की पार्टियों से भी आग्रह करता हूं कि वे मुझे समर्थन दें."

सर्वसम्मति से INDIA के कैंडिडेट बनाए गए सुदर्शन रेड्डी

सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी का ऐलान विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद किया गया था, जिसमें साझा उम्मीदवार पर चर्चा की गई थी. इस निर्णय को विपक्ष की ओर से एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: EXCLUSIVE: 'NDA सांसदों से भी मांगूंगा सपोर्ट...', बोले विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी, अमित शाह के आरोपों का भी दिया जवाब

ओवैसी का समर्थन रेड्डी की उम्मीदवारी को और मजबूती प्रदान करता है, खासकर हैदराबाद और तेलंगाना से उनके संबंधों को देखते हुए. अब देखना होगा कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष रेड्डी के समर्थन को किस हद तक एकजुट कर पाता है. उनका सामने एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement