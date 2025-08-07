scorecardresearch
 

Feedback

'जो तथ्य पेश किए गए...', राहुल गांधी के 'वोट चोरी' आरोप पर UP निर्वाचन आयोग का जवाब

राहुल गांधी ने 'फेक वोटर्स' पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक शख्स का मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नंबर पेश किया था और दावा किया था कि वह कर्नाटक के अलावा लखनऊ में भी वोटर है.

Advertisement
X
राहुल गांधी ने लगाया चुनाव आयोग पर आरोप (Photo: AFP)
राहुल गांधी ने लगाया चुनाव आयोग पर आरोप (Photo: AFP)

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को जिस आदित्य श्रीवास्तव के बारे में दावा किया था कि वह तीन राज्यों- कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश (लखनऊ) का मतदाता है, चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, वह सिर्फ कर्नाटक में ही रजिस्टर्ड वोटर हैं. 

राहुल गांधी ने 'फेक वोटर्स' पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक शख्स का मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नंबर पेश किया था और दावा किया था कि वह कर्नाटक के अलावा लखनऊ में भी वोटर हैं. उन्होंने इस दौरान वोटर का चेहरा, तस्वीर और मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नंबर भी दिखाया.

rahul gandhi
(Photo: PTI)

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आधिकारिक हैंडल पर राहुल गांधी के दावों को खारिज किया है. उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि आदित्य लखनऊ के नहीं बल्कि बेंगलुरु शहरी क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता थे. 

सम्बंधित ख़बरें

Outrage over Rahul Gandhis statement! Serious allegations against the Election Commission and Pulwama.
राहुल गांधी के बयान पर बवाल, EC पर लगाए गंभीर आरोप, BJP ने किया पलटवार 
Rahul Gandhis accusation of vote theft, sought a response from the Election Commission.
राहुल गांधी का वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप, देखें क्या बोले पार्टी प्रवक्ता? 
INDIA alliance meeting, serious allegations against the Election Commission.
राहुल गांधी के घर इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, बुलाए गए 12 दलों के नेता 
राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में किया था गड़बड़ी का दावा (Photo: ITG)
जिस आदित्य का राहुल गांधी ने किया जिक्र... क्या वो तीन राज्यों में वोटर है? जानें- EC की वेबसाइट पर क्या दिखा 
EC_Palatwar_Rahul_Gandhi
Rahul Gandhi के आरोपों पर क्या बोला चुनाव आयोग? 

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

यूपी निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "राहुल गांधी के द्वारा 'The foundation of the constitution is the vote, Vote has been destroyed' मुद्दे पर एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ यूपी का भी जिक्र किया गया. राहुल गांधी के द्वारा आदित्य श्रीवास्तव (EPIC नंबर FPP6437040) और विशाल सिंह (EPIC नंबर INB2722288) नाम के वोटर्स का जिक्र किया गया. और कहा गया कि इनके नाम उत्तर प्रदेश साथ-साथ अन्य सूबों की भी वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं."

Advertisement

पोस्ट में आगे कहा गया है कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम चार जगह अंकित दिखाया गया है. इनका नाम मुंबई सब अर्बन की विधान सभा 158 जोगेश्वरी (ई) की बूथ संख्या 197 के क्रमांक 877, बैंगलोर अर्बन की विधान सभा 174 महादेवपुरा के बूथ संख्या 458 के क्रमांक 1265, क्रम संख्या 459 के क्रमांक 678 पर और लखनऊ की विधान सभा 173 लखनऊ पूर्व के बूथ संख्या 84 के क्रमांक 630 पर अंकित दिखाया गया है. वहीं, विशाल सिंह का नाम तीन जगह अंकित दिखाया गया है. इनका नाम बैंगलोर की विधान सभा 174 महादेवपुरा में बूथ संख्या 513 के क्रमांक 926, बूथ संख्या 321 के क्रमांक 894 और वाराणसी की विधान सभा 390 वाराणसी कैंट में बूथ संख्या 82 के क्रमांक 516 पर अंकित दिखाया गया है.

आयोग के अधिकारी ने आगे कहा, "आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह के नाम को voters.eci.gov.in पर सर्च किया गया तो पाया गया कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम बैंगलोर अर्बन की विधान सभा 174 महादेवपुरा के बूथ संख्या 458 क्रमांक 1265 में और विशाल सिंह का नाम बैंगलोर की विधानसभा 174 महादेवपुरा में बूथ संख्या 513 क्रमांक 926 पर ही अंकित है. इन वोटर्स का नाम उत्तर प्रदेश की विधान सभा 173 लखनऊ पूर्व और विधान सभा 390 वाराणसी कैंट में रजिस्टर्ड नहीं है." 

Advertisement

चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बारे में राहुल गांधी के द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, वे सही नहीं पाए गए.

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर उठाए सवाल...

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 

राहुल गांधी ने इंदिरा भवन स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आंकड़ों और उदाहरणों के साथ अपनी बात रखी. उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी केवल 33 हजार से कम अंतर वाली 25 लोकसभा सीटों की वजह से देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं.

राहुल गांधी ने एक प्रजेंटेशन भी दिखाया और खास तौर पर कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि इस सीट के अंतर्गत आने वाले महादेवपुरा विधानसभा इलाके में कथित तौर पर 1,00,250 फर्जी वोट बनाए गए थे, जो चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं.

PTI Rahul Gandhi
(Photo: PTI)

यह भी पढ़ें: हाउस नंबर-0, पिता का नाम ITSDLHUG... राहुल गांधी ने 'सबूतों' के साथ गिनाईं वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां

राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वे के मुताबिक, कर्नाटक में उसे लोकसभा की 16 सीटें जीतने का अनुमान था, लेकिन नतीजों में पार्टी को सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत मिली. इसके बाद उन्होंने उन सात लोकसभा सीटों की ओर ध्यान दिलाया, जहां कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से हार गई.

Advertisement

राहुल ने विशेष रूप से बेंगलुरु सेंट्रल सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि इस सीट पर बीजेपी को कुल 6,58,915 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 6,26,208 वोट प्राप्त हुए. यानी बीजेपी ने यह सीट केवल 32,707 वोटों के अंतर से जीती. राहुल गांधी ने बताया कि इसी लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को 1,14,046 वोटों की भारी बढ़त मिली, जो काफी असामान्य था. उन्होंने यह भी बताया कि बेंगलुरु सेंट्रल के बाकी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को बीजेपी से अधिक वोट मिले थे.

इस तरह राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग की भूमिका को कठघरे में खड़ा किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement