तमिलनाडु: TVK प्रमुख के बाउंसर ने पार्टी कार्यकर्ता को दिया धक्का, FIR दर्ज, VIDEO

तमिलनाडु पुलिस ने तमिलागा वेट्री कझगम (TVK) प्रमुख और उनके बाउंसर के खिलाफ मिली शिकायत के बाद FIR दर्ज कर ली है. पुलिस ने ये कार्रवाई पार्टी कार्यकर्ता शरत कुमार की शिकायत पर की है. पीड़ित ने कहा कि उन्हें नेता के बाउंसर ने धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गए हैं.

पीड़ित ने शिकायत में दावा किया कि विजय की मदुरई में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वह नेता को करीब से देखने की कोशिश कर रहे थे तो बाउंसरों ने उन्हें हिंसक रूप से नीचे धक्का दे दिया, जिससे उनके सीने में चोट लग गई और वह घायल हो गए.

शरत कुमार ने पेरंबलुर थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बाउंसरों और विजय के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

यहां देखें वीडियो

वहीं, पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189 (2), 296 (बी) और 115 के तहत विजय और उनके बाउंसरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस ने बताया की शरत की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पीड़ित के बयान भी दर्ज कर लिए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

दरअसल, हाल ही में अभिनेता से राजनेता बने विजय अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी का प्रचार और समर्थकों को संबोधित कर रहे थे. उसी दौरान ये हादसा हो गया.

