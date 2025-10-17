त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर हंगामा, ढाका को भारत सरकार का जवाब- मवेशी चुराने आए थे

त्रिपुरा में तीन बांग्लादेशी नागरिकों की मौत के मामले में भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी है. इन बांग्लादेशी नागरिकों पर त्रिपुरा के एक ग्रामीण शख्स की हत्या का आरोप था. भारत सरकार ने इन बांग्लादेशियों को तस्कर बताया है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें पता चला है कि 15 अक्टूबर को त्रिपुरा में एक घटना हुई, जिसमें तीन बांग्लादेशी तस्करों की मौत हो गई. इन तीनों बांग्लादेशी नागरिकों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर मवेशी चुराने की कोशिश की थी. उन्होंने स्थानीय लोगों पर लोहे के डंडों और चाकू से हमला किया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई. इस पर अन्य ग्रामीणों ने हमलावरों का विरोध किया.

बांग्लादेश ने मृतक बांग्लादेशी नागरिकों के लिए न्याय की मांग करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का आह्वान किया है. बांग्लादेश ने गैरकानूनी रूप से अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पार कर तीन बांग्लादेशी नागरिकों की मौत पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को जघन्य और अस्वीकार्य बताते हुए मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया है.

विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के नैरेटिव को खारिज करते हुए कहा कि यह घटना भारतीय सीमा के तीन किलोमीटर भीतर हुई, जहां बांग्लादेशी नागरिकों ने बिदयाबिल गांव से मवेशी चुराने की कोशिश की, जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने तेजधार हथियार से हमला किया, जिस पर स्थानीय लोगों ने भी अपना बचाव किया.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि जब तक पुलिस मौके पर पहुंची दो बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो गई थी जबकि एक गंभीर रूप से घायल था. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अगले दिन उसकी मौत हो गई. तीनों के शवों को बांग्लादेश प्रशासन को सौंप दिया गया है.

