भारत और चीन के सुधरने लगे रिश्ते! दोनों देशों के बीच 5 साल बाद फिर शुरू हो सकता है व्यापार

भारत और चीन के बीच अगले हफ्ते सीमा विवाद पर अहम बैठक होने जा रही है. यह बैठक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक्स के तहत होगी. चीनी विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को भारत आएंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे. दोनों नेता सीमा मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल (Photo: PTI)
विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को बताया कि भारत, चीन के साथ मिलकर लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड), शिपकी ला दर्रा (हिमाचल प्रदेश) और नाथू ला दर्रा (सिक्किम) से व्यापार फिर शुरू करने के लिए काम कर रहा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “हम चीन के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि सभी तयशुदा व्यापारिक मार्गों से सीमा व्यापार फिर शुरू हो सके. अगर कोई अपडेट होगा तो हम आपको अवगत कराएंगे.”

इसी बीच, भारत और चीन के बीच अगले हफ्ते सीमा विवाद पर अहम बैठक होने जा रही है. यह बैठक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक्स के तहत होगी. चीनी विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को भारत आएंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे. दोनों नेता सीमा मुद्दों पर चर्चा करेंगे. यह बैठक खास इसलिए है क्योंकि जून 2020 की गलवान झड़पों के बाद पहली बार कोई चीनी विदेश मंत्री भारत आ रहा है.

इसके अलावा, अगले महीने से भारत-चीन के बीच सीधी उड़ान सेवाएं भी फिर शुरू हो सकती हैं. केंद्र सरकार ने एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस को कहा है कि वे चीन के लिए उड़ान शुरू करने के लिए तैयार रहें.

ध्यान देने वाली बात है कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत से ही दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं बंद हैं.

