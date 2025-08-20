scorecardresearch
 

Feedback

टीएमसी ने लगाया सांसदों से धक्का-मुक्की का आरोप, लोकसभा सचिवालय ने कहा- CCTV फुटेज में ऐसा कुछ नहीं

टीएमसी ने आरोप लगाया है कि लोकसभा में बिल पेश होने के दौरान उनकी पार्टी के सांसदों के साथ धक्का-मुक्की की गई है. पार्टी की महिला सांसद मिताली बैग ने कहा कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू और रवनीत बिट्टी ने उन्हें पीछे की ओर धक्का दिया, जिसमें उन्हें मामूली चोट भी आई है.

Advertisement
X
लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा (Photo: PTI)
लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा (Photo: PTI)

लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पेश किए गए तीन विधेयकों पर जोरदार हंगामा देखने को मिला. सरकार इन विधेयकों के जरिए संविधान में 130वां संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत गंभीर अपराध के आरोपों में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना होगा. विपक्ष इसे संविधान का उल्लंघन बता रहा है और इस बिल का जमकर विरोध कर रहा है.

टीएमसी सांसद से हुई धक्का-मुक्की?

इस बीच टीएमसी ने आरोप लगाया है कि लोकसभा में बिल पेश होने के दौरान उनकी पार्टी के सांसदों के साथ धक्का-मुक्की की गई है. पार्टी की महिला सांसद मिताली बैग ने कहा कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू और रवनीत बिट्टू ने उन्हें पीछे की ओर धक्का दिया, जिसमें उन्हें मामूली चोट भी आई है. उन्होंने बताया कि पार्टी की अन्य महिला सांसदों को भी निशाना बनाया गया, तब जाकर पार्टी के पुरुष सांसदों ने हमें बचाया.

सम्बंधित ख़बरें

ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप लगेंगे लगाम (Photo: Representational)
सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर उठाया बड़ा कदम, समझें क्यों जरूरी है ये नया कानून  
Three important bills presented in Parliament, opposition uproar | Proceedings adjourned
केंद्र के 3 विधेयक पर लोकसभा में हंगामा, विपक्ष ने फाड़ी बिल की कॉपियां  
Opposition members protest in the well of the Lok Sabha (Photo: PTI)
बिल की कॉपी फाड़ी, अमित शाह की ओर फेंके कागज... लोकसभा में विपक्षी सांसदों का जोरदार हंगामा 
Opposition leaders protest in Lok Sabha (Photo: PTI)
गिरफ्तार पीएम, CM और मंत्रियों को हटाने वाले बिल पर क्यों मचा बवाल, जानें क्या होंगे बदलाव 
Ashwini Vaishnaw, Kiren Rijiju
लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश, विपक्ष पर भड़के रिजिजू, बोले- अब तो बच्चे भी... 

ये भी पढ़ें: बिल की कॉपी फाड़ी, अमित शाह की ओर फेंके कागज... लोकसभा में विपक्षी सांसदों का जोरदार हंगामा

इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैंने सदन में बिल की कॉपी नहीं फाड़ी, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है. उन्होंने कहा कि ये बिल असंवैधानिक हैं और विपक्ष को विरोध जताने का पूरा अधिकार है.  

Advertisement

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि सरकार ने हमें बिना बताए ही बिल पेश कर दिया. उन्होंने कहा कि हमारे सांसदों ने बिल पेश होने के दौरान इसका विरोध किया और सदन की वेल में आ गए. अभिषेक बनर्जी ने कहा कि टीएमसी सांसदों के विरोध का सामना करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को मार्शलों से सुरक्षा लेनी पड़ी. उन्होंने कहा कि बीजेपी की मंशा साफ हो गई और वे भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं.

लोकसभा सचिवालय की सफाई

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा में हंगामा करने वाले सांसदों को खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. विपक्ष के सांसदों की ओर से लगाए गए आरोपों को नकारते हुए लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि सदन की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और उसमें धक्का-मुक्की नहीं दिख रही है. कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेयर पर भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि विरोध करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

लोकसभा में बिल पेश होने के दौरान अमित शाह को विपक्ष के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और सपा सांसद धर्मेंद्र यादन ने बिल की कॉपी फाड़ दी. वहीं कुछ विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर कागज के टुकड़े अमित शाह की तरफ भी उछाले. विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर अमित शाह की सीट को घेर लिया था.

Advertisement

इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से रवनीत बिट्टू, कमलेश पासवान, किरेन रिजिजू, सतीश गौतम ने गृह मंत्री के पास नारेबाजी कर रहे सांसदों को रोकने की कोशिश की. हालांकि बिल पेश होने के साथ ही अमित शाह ने इसे जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन में ध्वनिमत के साथ मंजूरी भी मिल गई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement