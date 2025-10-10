टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, ऑनर के नाम पर पिता ने किया मर्डर

अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट खेल चुकी राधिका यादव की इस साल जुलाई में हत्या कर दी गई थी. राधिका की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था. अब इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें उनके पिता दीपक यादव को आरोपी नामित किया गाय है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि हमने जांच के दौरान लगभग 35 गवाहों से पूछताछ की. तीन महीने की जांच के बाद पुलिस ने बुधवार को जिला अदालत में 400 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की.

चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि लोगों के तानों से तंग आकर आरोपी दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका की हत्या इज्जत के नाम पर की. इस बीच, दीपक यादव के वकील एडवोकेट श्यामबीर सिंह ने कहा कि उन्हें अभी तक अदालत से चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है और वे इसकी कॉपी मिलने के बाद ही इस मामले पर टिप्पणी कर पाएंगे.

पुलिस का कहना है कि पिता और बेटी के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था।. एक वरिष्ठ जांचकर्ता ने बताया कि दीपक ने राधिका को बाहर जाने और कोचिंग देने से मना किया था. उन्होंने 10 जुलाई को गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी बंदूक से राधिका पर कई गोलियां चलाईं. गोलियां उस समय चलाई गईं, जब राधिका गुरुग्राम के सेक्टर 57 में सुशांत लोक के अपने घर की रसोई में खाना बना रही थी. इस दौरान राधिका को चार गोलियां लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को तुरंत उसके घर से गिरफ्तार किया गया.

शुरुआती जांच के दौरान आरोपी दीपक ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने अपनी बेटी को इसलिए गोली मारी क्योंकि गांव वाले उसे ताने मारते थे कि वह अपनी बेटी की कमाई पर जी रहा है.

बता दें कि राधिका एक होनहार टेनिस खिलाड़ी थी, जिसने अपने लिए नाम कमाया. हालांकि, एक खेल के दौरान कंधे की चोट के बाद राधिका ने प्रतिस्पर्धी टेनिस से दूरी बना ली थी और अपने घर के पास एक अकादमी में युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रही थीं. बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी.

