'तमिलनाडु के विकास से जलने की जरूरत नहीं', मंत्री राजा ने पलानीस्वामी पर कसा तंज

तमिलनाडु के राज्य के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने प्रदेश के विकास में तेजी से आई वृद्धि का दावा करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने 14 सालों बाद दोहरे अंकों की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है. इस उपलब्धि पर एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) को जलन या छोटी सोच दिखाने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में राज्य की वृद्धि 11.9 फीसदी रही.

मंत्री टीआरबी राजा ने कहा, तमिलनाडु में चारों ओर विकास हो रहा है. ईपीएस बस एक ही क़ाबिल है, तमिलनाडु को आर्थिक रूप से कमजोर करना. ऐसा लग रहा है कि ईपीएस प्रदेश के आर्थिक वृद्धि से जल रही है. उनका आर्थिक वृद्धि को लेकर नजरिया काफी कमजोर है. ये बहुत दुख की बात है कि नेता प्रतिपक्ष आर्थिक ग्रोथ को ठीक नहीं समझते. विपक्षी नेता होने के नाते उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए. किसी पर आरोप लगाने से तमिलनाडु की छवि धूमिल होती है.

जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ से उनके राज्य में इंडस्ट्री पर कोई असर पड़ा है, तो उन्होंने कहा कि पूरे भारत के कई इंडस्ट्री अनिश्चित स्थिति में हैं. हर दिन राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से नए बयान जारी किए जा रहे हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी राज्यों से फीडबैक लेनी चाहिए. मुख्यमंत्री स्टालिन, उपमुख्यमंत्री उदयनिधि और मैं उद्योग प्रतिनिधियों से दो बार बातचीत कर चुके हैं.

जब उनसे पूछा गया कि क्या DMK प्रधानमंत्री मोदी को टैरिफ़ के खिलाफ जंग में साथ देगी? इसपर मंत्री राजा ने कहा कि यदि मेरी देश के बीच कोई टैरिफ युद्ध होता है, तो हम भारत सरकार के साथ खड़े होंगे. उम्मीद है कि सरकार समझदारी भरा निर्णय लेगी.

