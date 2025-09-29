scorecardresearch
 

सवाल, सियासत, 40 मौतें और मुआवजा... करूर भगदड़ में अब तक क्या हुआ, 10 Points

करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ में मरने वालों की संख्या 40 हो गई है जबकि 60 से अधिक लोग घायल हैं. राजनीतिक दलों ने जांच की मांग की है और आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं. राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग गठित कर जांच शुरू कर दी है.

प्रधानमंत्री, राज्य सरकार और विजय की पार्टी ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. (Photo: ITG)
प्रधानमंत्री, राज्य सरकार और विजय की पार्टी ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. (Photo: ITG)

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने थल

पति विजय की रैली में शनिवार को हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या रविवार को बढ़कर 40 हो गई. 60 से अधिक लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कम से कम दो की हालत गंभीर है. यह घटना हाल के समय में तमिलनाडु की सबसे भयावह राजनीतिक रैलियों में से एक बन गई है. हादसे के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं. विजय की पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि बीजेपी ने डीएमके सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है.

इस बीच, विजय के करीबी सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. वहीं उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने मद्रास हाई कोर्ट में स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए इसे साजिश करार दिया है. राज्य सरकार की ओर से बनाए गए न्यायिक आयोग ने भी जांच शुरू कर दी है.

करूर भगदड़ में अब तक क्या हुआ?

-पुलिस ने TVK नेताओं मथियाझगन, बुसी आनंद और सीटी निर्मल कुमार पर भारतीय न्याय संहिता के तहत गैरइरादतन हत्या, हत्या का प्रयास, लापरवाही से जान को खतरे में डालना, कानूनी आदेशों की अवहेलना और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.

-TVK ने हाई कोर्ट में सीबीआई या स्वतंत्र जांच की मांग की. पार्टी का दावा है कि भगदड़ लाठीचार्ज, अचानक बिजली कटौती और पथराव के कारण हुई. बीजेपी के के. अन्नामलाई ने भी सीबीआई जांच की मांग की.

-विजय ने मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा और घायलों को 2 लाख रुपये देने का ऐलान किया. हालांकि सरकार ने उन्हें घटनास्थल पर न जाने की सलाह दी.

-पुलिस ने TVK के पथराव वाले दावे को खारिज किया और कहा कि पार्टी ने सरकारी निर्देशों की अनदेखी की. विजय के पहुंचते ही भीड़ काबू से बाहर हो गई.

-जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता वाले एकल सदस्यीय आयोग ने करूर अस्पताल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की.

-भगदड़ में घायल एक शख्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि जांच पूरी होने तक विजय को सार्वजनिक सभाएं करने की अनुमति न दी जाए.

-मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि विजय की गिरफ्तारी या किसी कार्रवाई का फैसला जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद ही होगा.

-मृतकों में 10 बच्चे (5 लड़के और 5 लड़कियां), 17 महिलाएं और 13 पुरुष शामिल हैं. इनमें एक 2 साल का बच्चा, दो बेटियों संग 28 वर्षीय महिला और शादी की तैयारी कर रहा 24 साल का जोड़ा भी था.

-चश्मदीदों और अधिकारियों के अनुसार, रैली में भीड़ अनुमत 10,000 की संख्या से बढ़कर 27,000 तक पहुंच गई थी. विजय के देर से आने और गर्मी में पानी-खाने की कमी से कई लोग बेहोश हो गए थे.

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता का ऐलान किया. राज्य सरकार ने मृतकों के लिए 10 लाख और घायलों के लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा घोषित किया. वहीं TVK ने 20 लाख और 2 लाख की सहायता की घोषणा की. कांग्रेस ने 1 करोड़ और बीजेपी ने 1 लाख रुपये प्रति परिवार का वादा किया.

