‘भारतीय सेना को देना चाहता हूं एशिया कप की मैच फीस…’, पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद कप्तान सूर्या का बड़ा ऐलान

भारतीय क्रिकेट टीम ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है. जीत के बाद भारतीय टीम ने एशिया क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तानी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इसी बीच भारतीय क्रिकेट टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह एशिया कप टूर्नामेंट के सभी मैचों की अपनी फीस को भारतीय सेना को देना चाहते हैं.

पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'मैं व्यक्तिगत रूप से इस टूर्नामेंट (सभी मैचों) की अपनी सारी मैच फीस भारतीय सेना को देना चाहता हूं.'

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सूर्यकुमार ने एशिया कप की ट्रॉफी न मिलने पर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'हमने एक टीम के तौर पर ट्रॉफी (मोहसिन नकवी से) न लेने का फैसला किया. हमें किसी ने नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि जो टीम टूर्नामेंट जीतती है, वही ट्रॉफी की हकदार होती है.'

उन्होंने कहा कि मैंने इतने सालों तक क्रिकेट खेलने और उस पर नजर रखने के दौरान कभी ऐसा नहीं देखा, एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी न दी गई हो और ये बहुत मुश्किल से हासिल की गई ट्रॉफी थी. ये आसान नहीं था, हमने लगातार दो दिन मैच खेले. मुझे लगा कि हम वाकई इसके हकदार थे. मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता.

अवॉर्ड सेरेमनी में देरी

पाकिस्तान को हराने के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन करीब एक घंटे से ज्यादा देरी से शुरू हुई. और जब अवॉर्ड सेरेमनी शुरू हुई तो भारतीय टीम ने न तो अपने मेडल लिए और न ही ट्रॉफी ली. हालांकि, भारतीय टीम ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेंगे.

वहीं, मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन से पहले, भारतीय टीम प्रबंधन ने कथित तौर पर एसीसी अधिकारियों से पूछा कि विजेता ट्रॉफी कौन प्रदान करेगा. इसके बाद एसीसी ने आंतरिक चर्चा की, लेकिन जब नकवी मंच पर आए तो उन्हें बताया गया कि अगर उन्होंने ट्रॉफी देने की कोशिश की तो भारतीय टीम उसे लेने से इनकार कर देगी. इसके बावजूद नकवी मंच पर इंतजार करते रहे, तभी आयोजन समिति के किसी सदस्य ने चुपचाप ट्रॉफी को वहां से हटा दिया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय टीम ने स्पष्ट कर दिया था कि वे एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल ज़रोनी से ट्रॉफी प्राप्त करने में सहज हैं. हालांकि, नकवी ने कथित तौर पर इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था. इसके बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.

