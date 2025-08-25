scorecardresearch
 

Feedback

CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है. सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा कि उन्होंने सर्वजनिक रूप से माफी मांग ली है और अपना ट्वीट हटा लिया है.

Advertisement
X
संजय कुमार. (Photo: X@/sanjaycsds)
संजय कुमार. (Photo: X@/sanjaycsds)

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव विश्लेषक और लोकनीति-CSDS के सह-निदेशक संजय कुमार के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगा दी. संजय कुमार के 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मतदाता विसंगतियों से संबंधित एक्स पर किए पोस्ट ने विपक्षी दलों को चुनाव आयोग पर हमला बोलने का मौका दिया था. इसमें उन्होंने बीजेपी के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए गए थे. हालांकि, अब उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है.

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय कुमार के वकील ने उनके पक्ष में दलील दी कि उनके मुवक्किल एक बेदाग ईमानदारी व्यक्ति हैं. उनके वकील ने कहा कि वह 30 सालों तक उन्होंने देश और दुनिया के प्रति समर्पित काम किया है. वह अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति हैं. ये एक गलती थी, उन्होंने माफी मांग ली और ट्वीट हटा लिए हैं. उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है.

संजय कुमार ने एक्स पोस्ट में डेटा एरर का हवाला दिया और माफी मांगी. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "मैं महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में किए गए ट्वीट्स के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं. 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के डेटा की तुलना में एरर हुआ था. हमारी डेटा टीम ने डेटा की लाइन मिस हो गई थी. ट्वीट को हटा दिया गया है. मेरा गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था.

सम्बंधित ख़बरें

लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद पति-पत्नी की गई जान. (Photo: AI-generated)
महाराष्ट्र: प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही, लिवर प्रत्यारोपण के बाद पति-पत्नी की मौत 
Wonderful, incredible, and imaginative: the deep mystery of the Pearl Sea!
आगर मालवा में क्या सरोवर के नीचे छिपा है राजा का खजाना? देखें अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय 
A lake formed from space, the color of the water changes, what is the mystery?
अंतरिक्ष से बनी झील, बदलता है पानी का रंग, क्या है रहस्य? 
CCTV फुटेज को लेकर RTI में मांगी गई जानकारियों को EC ने देने से किया इंकार (File Photo: PTI)
RTI विवाद पर चुनाव आयोग दिया SC का हवाला, कहा– फैसला आने के बाद ही दी जाएगी जानकारी 
Palghar Road Accident
एक घंटे में 5 हादसे... नई सड़क पर फिसलते गए बाइक सवार, 12 लोग जख्मी- VIDEO 
Advertisement

दरअसल, अपने हटाए गए ट्वीट में संजय ने दावा किया था कि महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीटों पर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी देखी गई थी. इस दावे ने विपक्षी दलों को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का मौका दे दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement