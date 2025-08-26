scorecardresearch
 

Feedback

कॉलेजियम फैसले पर विवाद, CJAR ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नागरत्ना की आपत्ति को छिपाया

सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं. सीजेएआर ने जस्टिस बी.वी. नागरत्ना के असहमति नोट को सार्वजनिक करने की मांग की है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया.

Advertisement
X
कॉलेजियम के फैसले पर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स की आपत्ति (File Photo: ITG)
कॉलेजियम के फैसले पर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स की आपत्ति (File Photo: ITG)

सुप्रीम कोर्ट में एक जज की नियुक्ति की सिफारिश की प्रक्रिया पर एक संगठन, कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (CJAR) ने आपत्ति जताई है. संगठन का कहना है कि कॉलेजियम के बहुमत के फैसले से असहमति जताने वाला नोट वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है. 

यह नोट जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश पर दर्ज कराया था.

25 अगस्त को हुई कॉलेजियम की बैठक में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंचोली की नियुक्ति पर 4:1 का विभाजित फैसला था. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने एक मजबूत असहमति नोट दर्ज किया, जिसमें कहा गया कि जस्टिस पंचोली की नियुक्ति न्याय प्रशासन के लिए 'प्रतिकारक' यानी प्रभाव को खत्म करने वाली होगी और कॉलेजियम सिस्टम की विश्वसनीयता को खत्म कर देगी. यह पहली बार था जब जस्टिस नागरत्ना ने ऐसा नोट लिखा था.

सम्बंधित ख़बरें

वंतारा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला
वंतारा के मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया एसआईटी का गठन  
निमिषा प्रिया मामले में गलत बयानबाजी रोकने की मांग, SC ने खारिज की याचिका 
Supreme Court.
सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की मासूम से रेप और हत्या के दोषी की राहत अर्जी, सजा पर फिर होगी सुनवाई 
Sanjay Kumar.
CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR पर लगाई रोक 
supreme court on social media guidelines
'सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए बने सख्त गाइडलाइन, NBDA से लें सलाह...', सुप्रीम कोर्ट के केंद्र को निर्देश 

वरिष्ठता और तबादले पर सवाल...

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जस्टिस पंचोली मौजूदा जजों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में 57वें नंबर पर हैं, और उनकी सिफारिश करते वक्त कई मेधावी और सीनियर जजों को नजरअंदाज किया गया. उन्होंने जस्टिस पंचोली के तबादले की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने यह भी कहा कि जस्टिस पंचोली का भविष्य में CJI बनना संस्थान के हित में नहीं होगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए बने सख्त गाइडलाइन, NBDA से लें सलाह...', सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार को निर्देश

पारदर्शिता पर सवाल...

CJAR ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए 25 अगस्त के कॉलेजियम बयान को निराशाजनक बताया है. संगठन ने कहा है कि इसमें उम्मीदवारों के बैकग्राउंड की डीटेल्स नहीं है, जैसा पहले हुआ करता था. इसमें कॉलेजियम कोरम का भी जिक्र नहीं है और न ही यह बताया गया है कि वरिष्ठता में नीचे होने के बावजूद जस्टिस पंचोली को वरीयता क्यों दी गई. CJAR ने जस्टिस नागरत्ना के नोट को पब्लिश करने की मांग की है, क्योंकि उन्होंने भी इसे प्रकाशित करने को कहा था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement