आवारा कुत्तों का कहर... बच्ची पर झुंड ने किया अटैक, छात्रा का चेहरा नोच डाला… तीन राज्यों के दिल दहला देने वाले वीडियो

रात का सन्नाटा हो या दिन का उजाला- आवारा कुत्तों का खौफ अब हर जगह लोगों की रूह कंपाने लगा है. कानपुर, खरगोन और पुणे से जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्हें देखकर समझा जा सकता है कि कुत्तों का आतंक इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ रहा है. तीन राज्यों की ये घटनाएं अलग-अलग जगहों की जरूर हैं, लेकिन कहानी एक ही है.

तीन राज्यों में आवारा कुत्तों के हमले के खौफनाक वीडियो. (Photo: Screengrab)
देश के कई शहरों में आवारा कुत्तों का कहर देखने को मिला है. तीन अलग-अलग राज्यों- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सामने आए खौफनाक वीडियो रूह कंपा देने वाले हैं. कानपुर में एक बीबीए छात्रा के चेहरे पर 17 टांके लगाने पड़े, खरगोन में 10 साल की मासूम पर झुंड टूट पड़ा और पुणे में एक युवक पर कुत्तों ने अटैक कर दिया. इन हमलों से लोगों में डर बैठ गया है. सड़क पर निकलो तो आवारा कुत्तों का खौफ आपका पीछा करता है. कानपुर में लड़की का चेहरा बिगड़ा, खरगोन में बच्ची की जान जाते-जाते बची और पुणे में युवक का हाथ लहूलुहान हो गया. सवाल अब ये है कि इसका ठोस समाधान क्या है?

कानपुर में छात्रा का गाल नोचा, 17 टांके लगे

20 अगस्त की दोपहर... कानपुर की 21 वर्षीय वैष्णवी साहू, बीबीए फाइनल ईयर की छात्रा, रोज की तरह कॉलेज से घर लौट रही थी. घर से कुछ ही कदम दूर थी कि मोहल्ले के मुधवन पार्क के पास अचानक तीन आवारा कुत्ते उस पर टूट पड़े. कुछ ही सेकंड में कुत्तों ने उसे सड़क पर गिरा दिया. उसके गाल का मांस नोचकर दो हिस्सों में कर दिया. खून की धार बह निकली.

यहां देखें Video

नाक पर गहरी चोट और पूरे शरीर पर काटने के निशान... लड़की की चीखें सुनकर आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह कुत्तों को भगाया. छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों को उसके चेहरे पर 17 टांके लगाने पड़े. अब वैष्णवी न तो ठीक से खा पा रही है और न बोल पा रही है. उसका परिवार आज भी दहशत में है और प्रशासन से गुहार लगा रहा है- कुछ कीजिए, वरना कल किसी और के साथ ऐसा हो सकता है.

खरगोन की मासूम बची तो सही, पर…

खरगोन जिले के करही नगर परिषद का इलाका... शाम करीब 4:30 बजे. 10 साल की मासूम बच्ची किराने का सामान लेकर घर लौट रही थी. तभी एक कुत्ता अचानक उसके पीछे भागा. डर के मारे बच्ची दौड़ी, लेकिन पैर फिसल गया और वह पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी. एक के बाद एक, कई कुत्ते उस पर टूट पड़े.

यहां देखें Video

बच्ची जोर-जोर से चीखती रही, हाथ-पांव मारती रही, तभी पास से गुजर रहे दो राहगीरों ने पत्थर उठाकर कुत्तों को खदेड़ा. उनकी हिम्मत न होती तो शायद जिंदगी खतरे में थी. पूरी घटना CCTV में कैद हुई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. गांव वालों का गुस्सा अब उफान पर है. उनका कहना है कि हर हफ्ते कोई न कोई बच्चा इन कुत्तों का शिकार हो रहा है, आखिर प्रशासन कब जागेगा?

पुणे में CCTV में कैद हुआ डरावना मंजर

पिंपरी-चिंचवड़, पुणे. सुबह के करीब 5 बजे. एक युवक काम पर जा रहा था कि तभी सात कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया. कुत्तों ने उसके हाथ काट लिए और घसीटकर ले जाने की कोशिश की. युवक ने बचने के लिए फ्लेक्स बोर्ड और सड़क के किनारे खड़ी बाइक का सहारा लिया, लेकिन झुंड लगातार आक्रामक होता गया.

यहां देखें Video

CCTV कैमरे में कैद यह वीडियो इतना डरावना है कि देखने वालों की रूह कांप जाए. युवक तो किसी तरह बच गया, लेकिन इलाके के लोग अब सुबह टहलने तक से डर रहे हैं. बुजुर्ग और बच्चे घर से बाहर निकलने से कतराने लगे हैं.

---- समाप्त ----
(सिमर चावला, उमेश रेवलिया व श्रीकृष्ण पांचाल के इनपुट के साथ)
