तमिलनाडु: एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर PM मोदी ने जताया दुख, कई नेताओं ने व्यक्त किया गहरा शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तमिलनाडु के करुर में एक्टर से नेता बने विजय की चुनावी रैली के दौरान मची भगदड़ में कई लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, 'तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत पीड़ादायक है. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. इस कठिन समय में ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे. सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'

शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस हादसे में खबर लिखे जाने तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं. आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी करूर हादसे पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने X पर लिखा, तमिलनाडु के करूर जिले में भगदड़ जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जान-माल की हानि के बारे में जानकर दुख हुआ. मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जताया दुख

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई. गृहमंत्री ने कहा, 'तमिलनाडु के करूर में भगदड़ में हुई दुखद जनहानि से मैं गहरे दुख में हूं. मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं. उन्होंने सभी घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की.

Deeply pained by the tragic loss of lives in a stampede in Karur, Tamil Nadu. My heartfelt condolences to the families of the deceased. I pray to the Almighty to give them the strength to bear this grief and for the speedy recovery of the injured. — Amit Shah (@AmitShah) September 27, 2025



के. अन्नामलाई ने सरकार पर लगाए आरोप

बीजेपी के तमिलनाडु अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने करूर में विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ को लेकर डीएमके सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं. उन्होंने इस हादसे को बेहद दर्दनाक और चिंताजनक करार दिया.

अन्नामलाई ने कहा कि करूर में भगदड़ में हुई मौत, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, हृदयविदारक है. कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में इलाज करा रहे हैं. उन्होंने राज्य सरकार से सभी घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की और मृतकों के परिवारों के प्रति शोक संवेदना जताई.

बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि इस घटना में सुरक्षा प्रबंधन की भारी कमी रही. उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में पुलिस का दायित्व होता है कि भीड़ का आकलन कर उचित स्थान का चयन करे और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करे.

उन्होंने यह भी दावा किया कि रैली के दौरान बिजली गुल हो गई थी, जिससे स्थिति और बिगड़ गई. अन्नामलाई ने सरकार और पुलिस की लापरवाही को अत्यंत शर्मनाक और अस्वीकार्य बताया.



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के करूर में रैली के दौरान हुई दुखद भगदड़ पर गहरी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने इस हादसे में बच्चों समेत लोगों की मौत को बेहद दर्दनाक बताया और कहा कि इस कठिन समय में पूरे देश का समर्थन पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है.

Deeply anguished by the tragic accident at a rally in Karur, Tamil Nadu. The loss of innocent lives is truly heartbreaking. My heartfelt condolences to the bereaved families. Praying for the speedy recovery of those who are injured. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 27, 2025



'मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ': राहुल गांधी

राहुल गांधी ने लिखा, तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुखद घटना, जिसमें कई अनमोल जानें चली गईं, मुझे गहरे दुख में डाल दी है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील करता हूं कि वे प्रभावितों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता दें और राहत एवं बचाव कार्यों में अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें.

Deeply saddened by the tragic incident at a political rally in Karur, Tamil Nadu, that has taken so many precious lives. My heart goes out to their loved ones, and I wish a swift recovery to all those injured.



I urge Congress workers and leaders to extend every possible support… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 27, 2025



रजनीकांत ने जताया शोक

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत ने करूर में हुई दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि इस हादसे में मासूमों की जान जाने की खबर सुनकर दिल दहल गया है और यह अत्यंत पीड़ा देने वाली घटना है. रजनीकांत ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया.

'कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मदद की अपील'

प्रियंका गांधी ने लिखा, तमिलनाडु के करूर में हुई दुखद भगदड़ की घटना से मैं बेहद दुखी हूं. इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो चुके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं हैं. उन्हें इस कठिन समय में शक्ति मिले और घायल लोग जल्द स्वस्थ हों. मैं क्षेत्र के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह करती हूं कि वे घायलों की तत्काल सहायता करें और परिवारों तथा अधिकारियों के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग दें.

