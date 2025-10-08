'जेल में ही रहूंगा जब तक जांच नहीं होगी...', पत्नी गीतांजलि से मिलने के बाद बोले सोनम वांगचुक

लद्दाख में Gen-Z प्रोटेस्ट और हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने जेल में उनसे मुलाकात की. वांगचुक राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है.

गीतांजलि आंगमो ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि उन्होंने मंगलवार को अपने वकील रितम खरे के साथ मंगलवार को सोनम वांगचुक से जेल में मुलाकात की. उन्होंने कहा कि वांगचुक की लीगल टीम को डिटेंशन ऑर्डर मिला है, जिसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. इन दस्तावेजों में वांगचुक पर आरोप लगाए गए हैं और उनके खिलाफ लगाए गए एनएसए का कारण बताया गया है.

बता दें कि 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया था. शनिवार को वांगचुक के भाई सेतन दोर्जे ने भी वकील मुस्तफा हाजी के साथ जेल में उनसे मुलाकात की थी. इसके बाद हाजी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि वांगुचक ने पिछले महीने प्रोटेस्ट के दौरान चार लोगों की मौत की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है. पोस्ट में बताया कि वांगचुक ने जांच पूरी होने तक जेल में ही रहने की इच्छा जताई है.

आंगमो ने अपने पति कि रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका पर 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी. बता दें कि वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था. वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्ज दिए जाने और संविधान की छठी अनुसूची में जगह दिए जैाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे.

लेकिन उनका यह प्रोटेस्ट हिंसक हो गया था, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई. इसके बाद सोनम को हिरासत में ले लिया गया. उन्हें पहले दिल्ली ले जाया गया, जहां से उन्हें 26 सितंबर को जोधपुर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया.

