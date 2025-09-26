scorecardresearch
 

Feedback

'बेहद दुख होता है...', सोनम वांगचुक पर कार्रवाई होने के बाद बोले अरविंद केजरीवाल

गृह मंत्रालय ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के संस्थान SECMOL का लाइसेंस विदेशी अंशदान उल्लंघन के कारण रद्द किया है. यह कार्रवाई लद्दाख में विरोध प्रदर्शन हिंसा और चार मौतों के बाद हुई. वांगचुक PSA के तहत गिरफ्तारी का सामना करने को तैयार हैं.

Advertisement
X
सोनम वांगचुक पर कार्रवाई के बाद केजरीवाल ने जाहिर की नाराजगी (Photo: PTI)
सोनम वांगचुक पर कार्रवाई के बाद केजरीवाल ने जाहिर की नाराजगी (Photo: PTI)

गृह मंत्रालय ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के संस्थान, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इस फैसले के पीछे विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के कई उल्लंघनों का हवाला दिया गया है. 

यह कार्रवाई बुधवार को लेह में लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देने के विरोध प्रदर्शनों के हिंसक हो जाने के बाद की गई है. 

लेह में हो रहा प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गया था, इस दौरान झड़पें भी हुईं, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई. 40 पुलिसकर्मियों सहित करीब 80 लोग घायल हुए.

सम्बंधित ख़बरें

Violence in Ladakh, 4 dead, is there a conspiracy against Wangchuk?
लद्दाख हिंसा में 4 की मौत, सोनम वांगचुक पर MHA का शिकंजा, CBI जांच शुरू 
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक पर बड़ा एक्शन, संस्थान का विदेश से फंडिंग लेने वाला लाइसेंस कैंसल 
sonam wanchuk
'मुझे बलि का बकरा बनाया', बोले सोनम वांगचुक, लेह हिंसा के लिए सरकार ने ठहराया था जिम्मेदार 
Sonam Wangchuk (Photo: PTI)
विदेशी संस्था से मिले पैसे लौटाए, गलत खाते में जमा की फंडिंग... वांगचुक के NGO पर क्या आरोप 
Sonam_Wangchuk_NGO_license
Leh Violence के बाद Sonam Wangchuk पर केंद्र का एक्शन 

'पूरा तंत्र बेहद घटिया...'

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "सोनम वांगचुक के बारे में ये पढ़िए. जो शख्स देश के बारे में सोचता है, शिक्षा के बारे में सोचता है, नए नए आविष्कार करता है, उसको आज केंद्र सरकार का पूरा तंत्र बेहद घटिया राजनीति के तहत प्रताड़ित कर रही है. बेहद दुख होता है - देश की बागडोर कैसे लोगों के हाथ में है. ऐसे में देश कैसे तरक्की करेगा?"

Advertisement

वहीं, आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पोस्ट में सवालिया लहजा अपनाते हुए कहा, "अगर सरकार सोनम वांगचुक को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार करती है, तो दिल्ली में बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए?"

लद्दाख में हुई हिंसा का सीधा आरोप सोनम वांगचुक पर लगाते हुए, केंद्र ने कहा कि उनके उपवास और "भड़काऊ" भाषणों ने भीड़ को उकसाया, जिसने बीजेपी और सरकारी कार्यालयों पर हमला किया, संपत्ति में आग लगा दी और 30 से ज़्यादा पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों को घायल कर दिया. गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि वांगचुक द्वारा अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेन-ज़ी विरोध प्रदर्शनों का ज़िक्र करने से भीड़ भड़की.

यह भी पढ़ें: लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक पर केंद्र का बड़ा एक्शन, संस्थान का विदेश से फंडिंग लेने वाला लाइसेंस कैंसल

गृह मंत्रालय के बयान पर जवाब देते हुए, वांगचुक ने कहा कि वह जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत गिरफ्तारी का सामना करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने पीटीआई से कहा, "यह कहना कि इसे मैंने या कभी-कभी कांग्रेस ने उकसाया था, समस्या की जड़ तक पहुंचने के बजाय, बलि का बकरा ढूंढ़ने जैसा है, और इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा. वे किसी और को बलि का बकरा बनाने में चतुर हो सकते हैं, लेकिन वे बुद्धिमान नहीं हैं."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement