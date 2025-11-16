49.7 करोड़ मतदाताओं को बांटे गए SIR फॉर्म, जानें कब आएगी 12 राज्यों की नई वोटर लिस्ट

और पढ़ें

देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के 13वें दिन तक 49 करोड़ 73 लाख 39 हजार 480 से अधिक गणना फॉर्म मतदाताओं के घरों तक पहुंचाए जा चुके हैं. यह कुल लक्ष्य का 97.50% है, जो अभियान की तेज प्रगति को दर्शाता है.

गोवा और लक्षद्वीप ने सिर्फ पहले सप्ताह में ही 100% फॉर्म वितरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है. इनके अलावा गुजरात (99.16%), अंडमान-निकोबार द्वीप (99.94%) और पश्चिम बंगाल (99.16%) भी शत प्रतिशत लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गए हैं.

इसके विपरीत, तमिलनाडु और केरल में प्रगति धीमी है. केरल में 2.78 करोड़ फॉर्म छपे थे, जिनमें से 93.72% यानी 2.61 करोड़ फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं. वहीं तमिलनाडु में छपे 6.41 करोड़ फॉर्म में से 93.67% यानी 6.05 करोड़ फॉर्म लोगों तक पहुंच पाए हैं.

अन्य राज्यों की स्थिति

पुडुचेरी: 94.10%

राजस्थान: 98.15%

उत्तर प्रदेश: 97.64%

छत्तीसगढ़: 96.60%

मध्य प्रदेश: 99.45%

अगले 3-5 दिनों में 100 फीसदी लक्ष्य हासिल किया जाएगा

चुनाव आयोग का कहना है कि आने वाले 3-5 दिनों में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा. अभियान के तहत कुल 50 करोड़ 97 लाख 43 हजार 090 फॉर्म छपे हैं, जिनमें से अब तक 48 करोड़ 67 लाख 37 हजार 064 फॉर्म लोगों तक पहुंचाए जा चुके हैं. अब केवल 1 करोड़ 24 लाख 3 हजार 700 फॉर्म ही बांटने बाकी हैं.

फॉर्म वितरण और भरे हुए फॉर्म वापस लेने की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक

आयोग ने बताया कि 4 दिसंबर तक फॉर्म वितरण और भरे हुए फॉर्म वापस लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी. जिन पात्र वोटरों का नाम सूची में नहीं होगा, वे जिला निर्वाचन अधिकारी और बाद में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास अपील कर सकेंगे.

7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी नई वोटर लिस्ट

अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी. आयोग का मानना है कि यह व्यापक प्रक्रिया आगामी विधानसभा चुनावों और भविष्य की चुनावी तैयारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी.

