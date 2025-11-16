scorecardresearch
 

Feedback

49.7 करोड़ मतदाताओं को बांटे गए SIR फॉर्म, जानें कब आएगी 12 राज्यों की नई वोटर लिस्ट

12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में अब तक 49 करोड़ 73 लाख से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं. गोवा और लक्षद्वीप ने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है, जबकि गुजरात, अंडमान-निकोबार और पश्चिम बंगाल भी शत-प्रतिशत के बेहद करीब हैं.

Advertisement
X
अगले साल 7 फरवरी तक जारी की जाएगी नई वोटर लिस्ट. (Representative photo/file)
अगले साल 7 फरवरी तक जारी की जाएगी नई वोटर लिस्ट. (Representative photo/file)

देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के 13वें दिन तक 49 करोड़ 73 लाख 39 हजार 480 से अधिक गणना फॉर्म मतदाताओं के घरों तक पहुंचाए जा चुके हैं. यह कुल लक्ष्य का 97.50% है, जो अभियान की तेज प्रगति को दर्शाता है.

गोवा और लक्षद्वीप ने सिर्फ पहले सप्ताह में ही 100% फॉर्म वितरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है. इनके अलावा गुजरात (99.16%), अंडमान-निकोबार द्वीप (99.94%) और पश्चिम बंगाल (99.16%) भी शत प्रतिशत लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Suicide BLO
'काम का दबाव, रात 2 बजे तक फॉर्म भरते थे...', केरल में SIR प्रक्रिया से जुड़े BLO ने किया सुसाइड 
SIR campaign voter list revision in west Bengal
रात में कॉल, डबल एंट्री, अचानक आदेश... चुनाव आयोग पर भड़के बंगाल के BLOs 
SIR समीक्षा में दक्षिण के राज्यों की सुस्त प्रगति निर्वाचन आयोग की चिंता बढ़ाती (Photo: PTI)
SIR अभियान में गोवा–लक्षद्वीप ने 100% लक्ष्य पूरा किया, केरल–तमिलनाडु रह गए सबसे पीछे  
Akhilesh Yadav
Bihar में SIR ने कर दिया खेल, महागठबंधन की हार पर बोले Akhilesh Yadav 
election updates on bengal up and political issues
'बिहार में SIR ने खेल किया,' चुनाव नतीजों के रुझानों पर बोले अखिलेश यादव  

यह भी पढ़ें: 'काम का दबाव, रात 2 बजे तक फॉर्म भरते थे...', केरल में SIR प्रक्रिया से जुड़े BLO ने किया सुसाइड

इसके विपरीत, तमिलनाडु और केरल में प्रगति धीमी है. केरल में 2.78 करोड़ फॉर्म छपे थे, जिनमें से 93.72% यानी 2.61 करोड़ फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं. वहीं तमिलनाडु में छपे 6.41 करोड़ फॉर्म में से 93.67% यानी 6.05 करोड़ फॉर्म लोगों तक पहुंच पाए हैं.

Advertisement

अन्य राज्यों की स्थिति

पुडुचेरी: 94.10%

राजस्थान: 98.15%

उत्तर प्रदेश: 97.64%

छत्तीसगढ़: 96.60%

मध्य प्रदेश: 99.45%

अगले 3-5 दिनों में 100 फीसदी लक्ष्य हासिल किया जाएगा

चुनाव आयोग का कहना है कि आने वाले 3-5 दिनों में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा. अभियान के तहत कुल 50 करोड़ 97 लाख 43 हजार 090 फॉर्म छपे हैं, जिनमें से अब तक 48 करोड़ 67 लाख 37 हजार 064 फॉर्म लोगों तक पहुंचाए जा चुके हैं. अब केवल 1 करोड़ 24 लाख 3 हजार 700 फॉर्म ही बांटने बाकी हैं.

फॉर्म वितरण और भरे हुए फॉर्म वापस लेने की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक

आयोग ने बताया कि 4 दिसंबर तक फॉर्म वितरण और भरे हुए फॉर्म वापस लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी. जिन पात्र वोटरों का नाम सूची में नहीं होगा, वे जिला निर्वाचन अधिकारी और बाद में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास अपील कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें: SIR अभियान में गोवा–लक्षद्वीप ने 100% लक्ष्य पूरा किया, केरल–तमिलनाडु रह गए सबसे पीछे

7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी नई वोटर लिस्ट

अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी. आयोग का मानना है कि यह व्यापक प्रक्रिया आगामी विधानसभा चुनावों और भविष्य की चुनावी तैयारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement