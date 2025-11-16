scorecardresearch
 

'काम का दबाव, रात 2 बजे तक फॉर्म भरते थे...', केरल में SIR प्रक्रिया से जुड़े BLO ने किया सुसाइड

केरल के कन्नूर जिले में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच एक स्कूल कर्मचारी और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) अनीश जॉर्ज की आत्महत्या से हड़कंप मच गया है. परिवार का आरोप है कि वे चुनावी काम के अत्यधिक दबाव में थे. राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है, जबकि CEO ने मामले की रिपोर्ट तलब की है.

केरल में एक स्कूल कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया है, जो BLO के रूप में काम कर रहे थे. (Photo- AI Generated)
केरल में एक स्कूल कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया है, जो BLO के रूप में काम कर रहे थे. (Photo- AI Generated)

केरल के कन्नूर जिले में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच एक दर्दनाक घटना सामने आई है. पय्यानूर के सरकारी स्कूल में काम करने वाले अनीश जॉर्ज अपने घर में फांसी पर लटके पाए गए. वह चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के रूप में काम कर रहे थे. पुलिस ने बताया कि उनका शव घर की पहली मंजिल के हॉल में मिला.

परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि अनीश पिछले कई दिनों से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े अत्यधिक काम के दबाव में थे. FIR में भी उनके "लंबे समय से प्रेशर में रहने" का जिक्र किया गया है. 

यह भी पढ़ें: SIR अभियान में गोवा–लक्षद्वीप ने 100% लक्ष्य पूरा किया, केरल–तमिलनाडु रह गए सबसे पीछे

पीटीआई के मुताबिक अनीश के करीबी श्याम ने बताया, "वे रात 2 बजे तक चुनाव से जुड़े फॉर्म भरने और उसे क्षेत्र में बांटने का काम कर रहे थे. परिवार कहता है कि वे भारी वर्कलोड और तनाव में थे."

राजनीतिक दलों ने लगाया चुनाव आयोग पर आरोप

घटना के बाद राज्य की राजनीति भी गरमा गई है. CPI(M) नेता एमवी जयराजन् ने कहा कि पार्टी लंबे समय से BLOs पर बढ़ते बोझ के खिलाफ आवाज उठा रही है. उन्होंने कहा, "अत्यधिक काम के दबाव की वजह से वे शायद खुद को असहाय महसूस कर रहे थे. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है."

कांग्रेस के नेता रिजिल मकुट्टी ने आरोप लगाया कि SIR को जल्दबाजी में लागू करके चुनाव आयोग "BJP एजेंडा" चला रहा है और अनीश उसी का "शिकार" बने. जयराजन ने मांग की है कि स्थानीय निकाय चुनाव तक राज्य में SIR प्रक्रिया को रोक दिया जाए.

यह भी पढ़ें: 'बिहार में हुई वोट चोरी' इलेक्शन में करारी शिकस्त पर बोली कांग्रेस, चुनाव आयोग और SIR पर मढ़ा दोष

चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) रथन यू केलकर ने कहा कि कन्नूर जिला कलेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. पुलिस की जांच जारी है. केलकर ने कहा कि BLOs को 31 दिन के लिए सिर्फ SIR से जुड़े काम सौंपे गए हैं और "अभी तक किसी अधिकारी से काम के दबाव" की कोई शिकायत नहीं मिली है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच से सारे तथ्य सामने आ जाएंगे.

घटना ने उठाए बड़े सवाल

अनीश जॉर्ज की आत्महत्या ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि BLOs और ग्राउंड-लेवल कर्मचारियों पर कितना काम का बोझ है और चुनावी प्रक्रियाओं में कार्य-प्रबंधन कितना प्रभावी है. पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं और परिवार इस समय शोक और सदमे में है.

---- समाप्त ----
