केरल की फ्लाइट्स की कटौती करेगा AI एक्सप्रेस, शशि थरूर ने जताई चिंता, कहा-'केरल को हल्के में लेना बंद करें'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सोमवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की केरल को जोड़ने वाली फ्लाइट्स में कटौती की योजना पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने एयर इंडिया के एमडी कैंपबेल विल्सन को पत्र लिखा है. ये मुद्दा आगामी सर्दियों के शेड्यूल में तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड और कन्नूर से बड़ी संख्या में उड़ानों को वापस लेने की खबरों के बाद उठा है. थरूर ने कहा कि एयर इंडिया को केरल को हल्के में लेना बंद करना चाहिए.

थरूर ने एयर इंडिया के एमडी कैंपबेल विल्सन को पत्र लिखकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी.

कंपनी के एमडी को लिखा पत्र

थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'मैंने आगामी शीतकालीन कार्यक्रम में केरल के हवाई अड्डों से एयर इंडिया एक्सप्रेस सेवाओं के बड़े पैमाने पर रद्द होने की खबरों पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए एयर इंडिया के एमडी कैंपबेल विल्सन को लिखा है. व्यापक रूप से प्रसारित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अक्टूबर के अंत और मार्च के बीच तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड और कन्नूर से बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द की जा रही हैं.'

'देश का सबसे व्यस्त विमानन केंद्र है केरल'

तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले थरूर ने कहा कि केरल देश के सबसे व्यस्त विमानन केंद्रों में से एक है. यहां इंटरनेशनल यात्री यातायात बहुत अधिक है, खासकर खाड़ी क्षेत्र के लिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि एयर इंडिया को केरल को 'बाद की सोच' की तरह मानना बंद कर देना चाहिए.

Advertisement

'केरल को होगा आर्थिक नुकसान'

उन्होंने कहा कि इस वक्त सेवाओं में किसी भी तरह की कटौती से प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, पर्यटकों और परिवारों को गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. साथ ही व्यापार और पर्यटन पर भी असर पड़ेगा. ये कटौती केरल की अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है.

थरूर ने दिल्ली से तिरुवनंतपुरम (जो भारत की सबसे लंबी एकल-क्षेत्र उड़ान है) पर बिजनेस-क्लास सेवाओं को वापस लेने पर भी नाराज़गी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि इस कदम से पहले ही जले पर नमक छिड़कने का काम हुआ है.

थरूर ने कंपनी को दी चेतावनी

थरूर ने एयर इंडिया को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उसने केरल के हितों की उपेक्षा जारी रखी तो इंडिगो और अकासा एयर इंतजार कर रही हैं. उन्होंने कहा, 'हममें से कई लोग अपनी वफादारी उन लोगों के लिए बदलने में कोई संकोच नहीं करेंगे, जो हमें वह ध्यान देते हैं जिसके हम हकदार हैं.'

थरूर ने अपनी पोस्ट में कहा, 'मैंने सार्वजनिक रूप से एअर इंडिया को अपनी पसंदीदा एयरलाइन के रूप में सराहा था, लेकिन जब फैक्ट्स बदलते हैं तो राय भी बदल सकती है.'

उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी संबंधित लोग इस पर उचित ध्यान देंगे. फिलहाल एयर इंडिया समूह की ओर से थरूर के बयान पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं है.

---- समाप्त ----