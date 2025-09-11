गेट पर लटके संजय सिंह और दरवाजे पर फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर में AAP नेता के हाउस अरेस्ट पर जमकर विवाद

आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह का कहना है कि उन्हें जम्मू-कश्मीर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. वह थोड़ी देर में मेहराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे.

संजय सिंह का दावा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने गेट के बाहर ताला लगा दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि तानाशाही चरम पर है, मैं इस वक्त श्रीनगर में हूं. लोकतंत्र में हक के लिए आवाज उठाना आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है.

उन्होंने कहा कि आज मुझे मेहराज मलिक की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना करना था लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस को पुलिस छावनी बना दिया गया. मुझे इमरान हुसैन और साथियों को गेस्ट हाउस से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है.

तानाशाही चरम पर है मैं इस वक़्त श्रीनगर में हूँ।

लोकतंत्र में हक़ के लिए आवाज़ उठाना आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है।

आज @MehrajMalikAAP की अवैध गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ श्रीनगर में प्रेस कांफ्रेंस और धरना था लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस को पुलिस छावनी बना दिया गया है।

मुझे… pic.twitter.com/0rVDXht6UB — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) September 11, 2025

उन्होंने कहा कि हम लोग यहां श्रीनगर में हैं. लोकतंत्र के अंदर हक के लिए आवाज उठाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है और आज मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन था. हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लेकिन तानाशाही का आलम ये है कि गेट पर पुलिस लगी हुई है, गेट को पूरा छावनी बनाकर रखा गया है. किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है और आलम ये है कि कोई बताने को तैयार नहीं है कि हमें क्यों रोका गया है. ये किस प्रकार की तानाशाही चल रही है कि प्रशासन ये बताने तक के लिए तैयार नहीं है कि हमें किस वजह से रोका गया? क्या आंदोलन करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेस करना जुर्म है? अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है? तानाशाही का आलम ये है कि प्रशासन राज्यसभा सांसद तक को ये बताने को तैयार नहीं है कि हमें क्यों रोका गया है?

Advertisement

बहुत दुःख की बात है जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला जी पुलिस द्वारा मुझे हाउस अरेस्ट किए जाने की ख़बर पाकर मुझसे मिलने सरकारी गेस्ट में आये उन्हें मिलने नहीं दिया गया।

ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? pic.twitter.com/MOcNb1heE6 — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) September 11, 2025

संजय सिंह ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारुख अब्दुल्ला जी पुलिस द्वारा मुझे हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर पाकर मुझसे मिलने सरकारी गेस्ट मिलने आए थे. लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया. ये तानाशाही नहीं तो और क्या है?

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को हाउस अरेस्ट किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री के पिता जी हैं, उन्हें भी संजय सिंह से उन्हें के राज्य में मिलने नहीं दिया जा रहा? ये सरासर गुंडागर्दी और तानाशाही है.

---- समाप्त ----