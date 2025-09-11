scorecardresearch
 

गेट पर लटके संजय सिंह और दरवाजे पर फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर में AAP नेता के हाउस अरेस्ट पर जमकर विवाद

आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह इस समय जम्मू कश्मीर में है. वह पार्टी विधायक मेहराज मलिक को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था. वह इस गिरफ्तारी के विरोध में आवाज बुलंद करने श्रीनगर पहुंचे थे.

जम्मू कश्मीर में संजय सिंह हाउस अरेस्ट (Photo/PTI)
आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह का कहना है कि उन्हें जम्मू-कश्मीर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. वह थोड़ी देर में मेहराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे.

संजय सिंह का दावा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने गेट के बाहर ताला लगा दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि तानाशाही चरम पर है, मैं इस वक्त श्रीनगर में हूं. लोकतंत्र में हक के लिए आवाज उठाना आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है.

उन्होंने कहा कि आज मुझे मेहराज मलिक की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना करना था लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस को पुलिस छावनी बना दिया गया. मुझे इमरान हुसैन और साथियों को गेस्ट हाउस से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है.

उन्होंने कहा कि हम लोग यहां श्रीनगर में हैं. लोकतंत्र के अंदर हक के लिए आवाज उठाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है और आज मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन था. हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लेकिन तानाशाही का आलम ये है कि गेट पर पुलिस लगी हुई है, गेट को पूरा छावनी बनाकर रखा गया है. किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है और आलम ये है कि कोई बताने को तैयार नहीं है कि हमें क्यों रोका गया है. ये किस प्रकार की तानाशाही चल रही है कि प्रशासन ये बताने तक के लिए तैयार नहीं है कि हमें किस वजह से रोका गया? क्या आंदोलन करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेस करना जुर्म है? अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है? तानाशाही का आलम ये है कि प्रशासन राज्यसभा सांसद तक को ये बताने को तैयार नहीं है कि हमें क्यों रोका गया है?

संजय सिंह ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारुख अब्दुल्ला जी पुलिस द्वारा मुझे हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर पाकर मुझसे मिलने सरकारी गेस्ट मिलने आए थे. लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया. ये तानाशाही नहीं तो और क्या है?

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को हाउस अरेस्ट किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री के पिता जी हैं, उन्हें भी संजय सिंह से उन्हें के राज्य में मिलने नहीं दिया जा रहा? ये सरासर गुंडागर्दी और तानाशाही है. 

