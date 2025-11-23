scorecardresearch
 

राजस्थान: सीकर में बढ़ते प्रदूषण से बिगड़े हालात, सांस लेने में दिक्कत के बाद 24 लोग अस्पताल में भर्ती

राजस्थान के सीकर में प्रदूषित हवा से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई. इंडस्ट्रियल एरिया और बस डिपो के पास रहने वाले दो दर्जन से ज्यादा लोग, जिनमें छात्र भी शामिल हैं सांस लेने में तकलीफ़, चक्कर और घबराहट महसूस करने के बाद SK हॉस्पिटल में भर्ती करवाए गए. फिलहाल सभी की स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

राजस्थान में प्रदूषण की वजह से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई. (Image: File)
राजस्थान के सीकर जिले में रविवार को अचानक हालात बिगड़ गए, जब शहर के औद्योगिक क्षेत्र और बस डिपो के आसपास जहरीली हवा से करीब दो दर्जन लोग बीमार पड़ गए.

जानकारी के मुताबिक, सभी लोग शहर के इंडस्ट्रियल एरिया और बस डिपो के आसपास रहने वाले हैं. इन इलाकों में बीते कुछ दिनों से प्रदूषित हवा की वजह से लगातार बदबू और धुंध जैसा माहौल बना हुआ था.

स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह के समय हवा में अचानक तीखापन बढ़ गया, जिसके बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई.

इलाके के पास स्थित LBS स्कूल के बच्चों ने भी सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायत की. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदूषण के कारण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है, लेकिन स्थिति सुधारने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, भर्ती सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है. डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में हवा में प्रदूषण के कारण एलर्जी और सांस संबंधी दिक्कतों की आशंका जताई है.

---- समाप्त ----
