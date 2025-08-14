दिल्ली-गुरुग्राम से लखनऊ तक बारिश ही बारिश... डूबी सड़कें-ट्रैफिक जाम, 7 Videos में देखें ताजा हालात

दिल्ली-एनसीआर में मूसलाधार बारिश हो रही है. सुबह से जारी बारिश अब तक रुकने का नाम नहीं लो रहा है. इसका असर भी दिखने लगा है. दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम से लगातार जलभराव की तस्वीरें आ रही हैं. जगह-जगह ट्रैफिक जाम है. आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट घोषित कर दिया था. अनुमान के ही मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सुबह से भारी बरसात है. ये हाल केवल दिल्ली-एनसीआर का नहीं है. बल्कि यूपी में भी लखनऊ, मेरठ समेत कई जिलों में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है.
मौसम विभाग ने 58 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. लखनऊ समेत कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. लखनऊ में तेज बारिश से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी.
#WATCH | Uttar Pradesh | Heavy waterlogging witnessed at the entry area of UP Assembly following incessant rainfall in Lucknow pic.twitter.com/sJwgDB4hJD— ANI (@ANI) August 13, 2025
सम्बंधित ख़बरें
सिविल अस्पताल के बाहर पार्क रोड और चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर पानी भर गया. जिससे लोगों को काफी दिक्कतें आईं. लखनऊ में लगातार बारिश के बाद यूपी विधानसभा के प्रवेश क्षेत्र में भी भारी जलभराव हो गया है.
हिमाचल प्रदेश में भी आसमान से आफत बनकर बरसी है. चार जगहों पर बादल फटे और फिर मलबों के साथ सैलाब ने ऐसा गदर मचाया मानो सब कुछ ले जाएगा. सबसे ज्यादा असर कुल्लू, शिमला, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों में देखने को मिला है. कुल्लू में घर, दुकानें, गाड़ियां सब कुछ बह गई.
दिल्ली में भारी बारिश... जलमग्न हुई सड़कें— AajTak (@aajtak) August 14, 2025
देखिए ग्रेटर कैलाश का हाल#DelhiRain #Delhi #Rainfall #Monsoon #GreaterKailash #ATReel #AajTakSocial pic.twitter.com/iYplvqhB5i
उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है. बुधवार शाम से बारिश का ये सिलसिला और तेज हो गया है. पूर्वानुमान के अनुसार, पूरा राज्य ऑरेंज अलर्ट पर है, जबकि कुछ इलाकों में रेड अलर्ट है. धराली में भी सुबह से भारी बारिश हो रही है, जिससे गाँव में तलाशी अभियान बाधित हो गया है.
लखनऊ समेत यूपी के कई ज़िलों में भारी बारिश! @AshishAajtak दे रहे हैं ज़्यादा जानकारी #Lucknow #Rains #Waterlogging #ATVideo #9BajGaye | @NehaBatham03 pic.twitter.com/VcfOHgWCaV— AajTak (@aajtak) August 14, 2025
फिलहाल मौसम साफ़ होने तक हवाई अभियान रोक दिया गया है. बता दें कि धराली का अन्य इलाकों से सड़क संपर्क अभी भी कटा हुआ है. हरिद्वार में भी भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 14 अगस्त को सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी है.