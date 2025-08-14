दिल्ली-गुरुग्राम से लखनऊ तक बारिश ही बारिश... डूबी सड़कें-ट्रैफिक जाम, 7 Videos में देखें ताजा हालात

दिल्ली-एनसीआर में मूसलाधार बारिश हो रही है. सुबह से जारी बारिश अब तक रुकने का नाम नहीं लो रहा है. इसका असर भी दिखने लगा है. दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम से लगातार जलभराव की तस्वीरें आ रही हैं. जगह-जगह ट्रैफिक जाम है. आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट घोषित कर दिया था. अनुमान के ही मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सुबह से भारी बरसात है. ये हाल केवल दिल्ली-एनसीआर का नहीं है. बल्कि यूपी में भी लखनऊ, मेरठ समेत कई जिलों में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है.

मौसम विभाग ने 58 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. लखनऊ समेत कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. लखनऊ में तेज बारिश से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी.

सिविल अस्पताल के बाहर पार्क रोड और चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर पानी भर गया. जिससे लोगों को काफी दिक्कतें आईं. लखनऊ में लगातार बारिश के बाद यूपी विधानसभा के प्रवेश क्षेत्र में भी भारी जलभराव हो गया है.

हिमाचल प्रदेश में भी आसमान से आफत बनकर बरसी है. चार जगहों पर बादल फटे और फिर मलबों के साथ सैलाब ने ऐसा गदर मचाया मानो सब कुछ ले जाएगा. सबसे ज्यादा असर कुल्लू, शिमला, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों में देखने को मिला है. कुल्लू में घर, दुकानें, गाड़ियां सब कुछ बह गई.

शिमला के रामपुर इलाके में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए. लाहौल-स्पीति और किन्नौर में भी ऊपरी इलाकों में भारी नुकसान की खबर है. SDRF और स्थानीय प्रशासन मौके पर तैनात है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक अलर्ट जारी किया है. लोगों से अपील है कि नदी-नालों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें.

उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है. बुधवार शाम से बारिश का ये सिलसिला और तेज हो गया है. पूर्वानुमान के अनुसार, पूरा राज्य ऑरेंज अलर्ट पर है, जबकि कुछ इलाकों में रेड अलर्ट है. धराली में भी सुबह से भारी बारिश हो रही है, जिससे गाँव में तलाशी अभियान बाधित हो गया है.

फिलहाल मौसम साफ़ होने तक हवाई अभियान रोक दिया गया है. बता दें कि धराली का अन्य इलाकों से सड़क संपर्क अभी भी कटा हुआ है. हरिद्वार में भी भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 14 अगस्त को सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी है.

