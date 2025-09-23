scorecardresearch
 

जूनियर अफसरों के चैंबर से AC हटाने का आदेश बना मुसीबत, विवाद बढ़ने पर रेलवे ने रद्द किया सर्कुलर

तेज़ विरोध और आलोचना को देखते हुए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रशासन ने आदेश को तत्काल रद्द कर दिया. इसके साथ ही औपचारिक पत्र जारी कर आदेश की वापसी का ऐलान कर दिया गया. बाद में अधिकारियों ने बाद में स्पष्ट किया कि जनरल मैनेजर ने गुस्से में बयान दिया था.

रेलवे ने अफसरों के चैंबर से एसी हटाने का आदेश वापस लिया (प्रतीकात्मक फोटो- AI)
नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ज़ोन में हाल ही में बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब जूनियर स्केल अफसरों के चैंबर से एयर कंडीशनर (AC) हटाने का आदेश जारी कर दिया गया. हालांकि भारी विरोध के बाद रेलवे प्रशासन को यह आदेश वापस लेना पड़ा है.

रेलवे सूत्रों के अनुसार, यह घटना हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह द्वारा किए गए एक निरीक्षण के दौरान हुई. निरीक्षण के दौरान, कुछ जूनियर अधिकारियों के प्रदर्शन से वे नाखुश थे. गुस्से में यह ऐलान कर दिया कि खराब प्रदर्शन करने वाले जूनियर अधिकारियों के चैंबर से AC हटा दिए जाने चाहिए.

जीएम की इस टिप्पणी को एक वरिष्ठ अधिकारी ने सच मान लिया और AC हटाने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया. आदेश मिलते ही रेलवे स्टाफ और अफसरों में नाराज़गी फैल गई और सोशल मीडिया तक पर यह मुद्दा गूंज उठा. इस कदम से रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच तीखी प्रतिक्रिया हुई.

आलोचना के बाद, उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने तुरंत इस आदेश को वापस ले लिया और एक औपचारिक पत्र जारी कर इसे रद्द करने की घोषणा की. अधिकारियों ने बाद में स्पष्ट किया कि महाप्रबंधक की टिप्पणियां गुस्से में की गई थीं और उनका उद्देश्य कोई औपचारिक प्रशासनिक कदम उठाना नहीं था.

