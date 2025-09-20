scorecardresearch
 

₹15 नहीं अब सिर्फ इतने में मिलेगा 'रेल नीर' का 1 लीटर पानी... GST कट पर रेलवे का तोहफा!

भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है. रेल नीर के एक लीटर और आधा लीटर बोतलबंद पानी के दाम में कटौती की है. जीएसटी कटौती को लेकर रेलवे ने यह फैसला लिया है.

Advertisement
X
रेलवे ने घटाए रेल नीर पानी के दाम. (Photo: Railway,@peterclip7511/X)
रेलवे ने घटाए रेल नीर पानी के दाम. (Photo: Railway,@peterclip7511/X)

जीएसटी कटौती 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है, जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से है. GST कट की वजह से रोजमर्रा की तमाम चीजें सस्‍ती हो रही हैं, जिसका ऐलान कई कंपनियों ने पहले ही कर दिया है. शैंपू-साबुन से लेकर कार-बाइक तक बनाने वाली कंपनियों ने चीजों के दाम कम करने का ऐलान किया है, जो 22 सितंबर से लागू होंगे. इस बीच, भारतीय रेलवे ने भी अपने यात्र‍ियों को बड़ा तोहफा दिया है. 

रेलवे विभाग ने ट्रेन और स्‍टेशनों पर मिलने वाले बोतलबंद 'रेल नीर' ब्रांड से बेचे जाने वाले पानी की बोतल के दाम घटा दिए हैं. रेलवे ने 1 लीटर और 1/2 लीटर पानी की बोलत के दाम कम किए हैं. रेलवे मीनिस्‍ट्री ने अपने एक सर्कुलर में इसकी जानकारी दी है. रेलवे ने कहा कि GST कट का लाभ यात्रियों तक पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया गया है. 

अब कितने रुपये में मिलेगा रेल नीर की बोतल? 
भारतीय रेलवे ने कहा कि GST कम किए जाने का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचाने के उद्देश्य से रेल नीर का अधिकतम बिक्री मूल्य (MRP) 1 लीटर के लिए ₹15 से कम करके 14 रुपये और आधा लीटर के लिए ₹10 से कम करके ₹9 करने का फैसला लिया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

उत्तर मध्य रेलवे (RRC NCR) ने 1763 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है, आवेदन 18 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक rrcpryj.org पर किए जा सकते हैं. ( Photo: PTI)
सरकारी नौकरी: 10वीं पास के लिए रेलवे में नौकरी का मौका, जानें डिटेल 
Bullet Train India
मुंबई-अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में होगी पूरी! 2027 में चलेगी बुलेट ट्रेन, रेलमंत्री ने दी जानकारी 
special train between Katra, Banihal from Sep 19 (File-Photo)
जम्मू-कश्मीर हाईवे बंद, कटरा-बनिहाल के बीच रेलवे ने शुरू की ये स्पेशल ट्रेन 
Festival Special Trains (Photo-Representational Image)
त्योहारों के मौके पर रेलवे चलाएगा पूजा स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा टाइम टेबल 
parking tender online process
Parking का ठेका कैसे लें? जानें इसके टेंडर का Process 

रेलवे ने क्‍यों लिया ये फैसला? 
भारतीय रेलवे ने कहा कि कंज्‍यूमर्स को जीएसटी कटोती का लाभ पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया गया है. इस कटौती से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. रेलवे मंत्रालय ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर भी शेयर की है, जिसमें कई लोगों की यह भी शिकायत थी कि अभी भी वेंडर्स उन्‍हें 15 रुपये की बोतल 20 रुपये में देते हैं. 

Advertisement

3 सितंबर को लिया था बड़ा फैसला

बता दें 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने सरकार के उस प्रस्‍ताव के मंजूरी दे दी थी, जिसमें 4 GST स्‍लैब को हटाकर 2 जीएसटी स्‍लैब कर दिया गया. 22 सितंबर से अब 12  और 28 फीसदी स्‍लैब को हटा दिया जाएगा और 5% और 18% ही प्रभावी रहेंगे. 

आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा लाभ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस जीएसटी कटौती का लाभ सीधे तौर पर आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा. किसी भी रुकावट या अगर कोई इसका लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाता है तो उसपर कार्रवाई की जाएगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement