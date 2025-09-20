₹15 नहीं अब सिर्फ इतने में मिलेगा 'रेल नीर' का 1 लीटर पानी... GST कट पर रेलवे का तोहफा!

जीएसटी कटौती 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है, जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से है. GST कट की वजह से रोजमर्रा की तमाम चीजें सस्‍ती हो रही हैं, जिसका ऐलान कई कंपनियों ने पहले ही कर दिया है. शैंपू-साबुन से लेकर कार-बाइक तक बनाने वाली कंपनियों ने चीजों के दाम कम करने का ऐलान किया है, जो 22 सितंबर से लागू होंगे. इस बीच, भारतीय रेलवे ने भी अपने यात्र‍ियों को बड़ा तोहफा दिया है.

रेलवे विभाग ने ट्रेन और स्‍टेशनों पर मिलने वाले बोतलबंद 'रेल नीर' ब्रांड से बेचे जाने वाले पानी की बोतल के दाम घटा दिए हैं. रेलवे ने 1 लीटर और 1/2 लीटर पानी की बोलत के दाम कम किए हैं. रेलवे मीनिस्‍ट्री ने अपने एक सर्कुलर में इसकी जानकारी दी है. रेलवे ने कहा कि GST कट का लाभ यात्रियों तक पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया गया है.

अब कितने रुपये में मिलेगा रेल नीर की बोतल?

भारतीय रेलवे ने कहा कि GST कम किए जाने का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचाने के उद्देश्य से रेल नीर का अधिकतम बिक्री मूल्य (MRP) 1 लीटर के लिए ₹15 से कम करके 14 रुपये और आधा लीटर के लिए ₹10 से कम करके ₹9 करने का फैसला लिया गया है.

रेलवे ने क्‍यों लिया ये फैसला?

भारतीय रेलवे ने कहा कि कंज्‍यूमर्स को जीएसटी कटोती का लाभ पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया गया है. इस कटौती से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. रेलवे मंत्रालय ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर भी शेयर की है, जिसमें कई लोगों की यह भी शिकायत थी कि अभी भी वेंडर्स उन्‍हें 15 रुपये की बोतल 20 रुपये में देते हैं.

3 सितंबर को लिया था बड़ा फैसला

बता दें 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने सरकार के उस प्रस्‍ताव के मंजूरी दे दी थी, जिसमें 4 GST स्‍लैब को हटाकर 2 जीएसटी स्‍लैब कर दिया गया. 22 सितंबर से अब 12 और 28 फीसदी स्‍लैब को हटा दिया जाएगा और 5% और 18% ही प्रभावी रहेंगे.

आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा लाभ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस जीएसटी कटौती का लाभ सीधे तौर पर आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा. किसी भी रुकावट या अगर कोई इसका लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाता है तो उसपर कार्रवाई की जाएगी.

