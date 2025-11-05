scorecardresearch
 

कई प्रोफेशनल प्रोफाइल्स में एक ही चेहरा, लिंक्डइन पर भी है राहुल गांधी की ‘मिस्ट्री ब्राजीलियन वोटर’ 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटर लिस्ट में फर्जी नामों का आरोप लगाते हुए दावा किया कि एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर 22 अलग-अलग नामों से मतदाता सूची में दर्ज है. अब खुलासा हुआ है कि यही तस्वीर सिर्फ वोटर लिस्ट तक सीमित नहीं बल्कि LinkedIn पर भी दर्जनों फेक प्रोफाइल में कहीं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कहीं ऑफिस मैनेजर बनकर इस्तेमाल की जा चुकी है.

राहुल गांधी ने पूछा- ब्राजील की मॉडल कैसे बनी ‘भारतीय वोटर’?
राहुल गांधी ने पूछा- ब्राजील की मॉडल कैसे बनी ‘भारतीय वोटर’?

जिस मॉडल की तस्वीर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटर लिस्ट में कई बार दिखने का दावा किया है, वही फोटो अब प्रोफेशनल वेबसाइट लिंक्ड‍िन पर भी अलग-अलग प्रोफाइल्स में दिख रही है. ये तस्वीर असल में ब्राजील के फोटोग्राफर मथेउस फेरोरो (Matheus Ferrero) ने करीब आठ साल पहले खींची थी. अब इस फोटो का गलत इस्तेमाल करके कई फेक प्रोफाइल बनाए गए हैं.

अलग-अलग नामों से 22 बार यूज हुई फोटो

राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'The H Files' नाम की रिपोर्ट जारी की थी. उनका दावा था कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो अलग-अलग नामों से, जैसे सीमा, स्वीटी और सरस्वती आद‍ि से 22 बार आई है .

अब यही फोटो LinkedIn पर भी अलग-अलग पहचान के साथ दिख रही है. कहीं वही चेहरा Meta की सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर (इंदौर) बन गया है,  कहीं L&T का क्लाउड इंजीनियर तो कहीं वॉशिंगटन डीसी की ऑफिस मैनेजर. अमेरिका के लॉस एंजेलिस से लेकर पाकिस्तान के बहावलपुर तक कम से कम 11 फेक प्रोफाइल्स ऐसी पाई गई हैं जिनमें यही फोटो इस्तेमाल हुई है.

फ्री में उपलब्ध है ये फोटो 

बाकी प्रोफाइल्स में कोई दिल्ली की मार्केटिंग मैनेजर, बेंगलुरु की अमेजन इंजीनियर, मुंबई की इंटीरियर डिजाइनर और अहमदाबाद की माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर के रूप में दिखती है. इनमें से ज्यादातर अकाउंट फेक और निष्क्रिय (inactive) हैं. असल में ये फोटो इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध है और कई सालों से इसे अलग-अलग ब्लॉग्स और न्यूज आर्टिकल्स में 'सांकेतिक महिला फोटो' के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है.

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे पास साफ सबूत हैं कि हरियाणा में 25 लाख फेक वोटर हैं या तो वे असल में मौजूद नहीं, या डुप्लीकेट हैं, या ऐसे बनाए गए हैं कि कोई भी उनका इस्तेमाल करके वोट डाल सके.
 

