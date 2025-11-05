कई प्रोफेशनल प्रोफाइल्स में एक ही चेहरा, लिंक्डइन पर भी है राहुल गांधी की ‘मिस्ट्री ब्राजीलियन वोटर’ 

जिस मॉडल की तस्वीर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटर लिस्ट में कई बार दिखने का दावा किया है, वही फोटो अब प्रोफेशनल वेबसाइट लिंक्ड‍िन पर भी अलग-अलग प्रोफाइल्स में दिख रही है. ये तस्वीर असल में ब्राजील के फोटोग्राफर मथेउस फेरोरो (Matheus Ferrero) ने करीब आठ साल पहले खींची थी. अब इस फोटो का गलत इस्तेमाल करके कई फेक प्रोफाइल बनाए गए हैं.

अलग-अलग नामों से 22 बार यूज हुई फोटो

राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'The H Files' नाम की रिपोर्ट जारी की थी. उनका दावा था कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो अलग-अलग नामों से, जैसे सीमा, स्वीटी और सरस्वती आद‍ि से 22 बार आई है .

अब यही फोटो LinkedIn पर भी अलग-अलग पहचान के साथ दिख रही है. कहीं वही चेहरा Meta की सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर (इंदौर) बन गया है, कहीं L&T का क्लाउड इंजीनियर तो कहीं वॉशिंगटन डीसी की ऑफिस मैनेजर. अमेरिका के लॉस एंजेलिस से लेकर पाकिस्तान के बहावलपुर तक कम से कम 11 फेक प्रोफाइल्स ऐसी पाई गई हैं जिनमें यही फोटो इस्तेमाल हुई है.

फ्री में उपलब्ध है ये फोटो

बाकी प्रोफाइल्स में कोई दिल्ली की मार्केटिंग मैनेजर, बेंगलुरु की अमेजन इंजीनियर, मुंबई की इंटीरियर डिजाइनर और अहमदाबाद की माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर के रूप में दिखती है. इनमें से ज्यादातर अकाउंट फेक और निष्क्रिय (inactive) हैं. असल में ये फोटो इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध है और कई सालों से इसे अलग-अलग ब्लॉग्स और न्यूज आर्टिकल्स में 'सांकेतिक महिला फोटो' के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है.

Advertisement

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे पास साफ सबूत हैं कि हरियाणा में 25 लाख फेक वोटर हैं या तो वे असल में मौजूद नहीं, या डुप्लीकेट हैं, या ऐसे बनाए गए हैं कि कोई भी उनका इस्तेमाल करके वोट डाल सके.



---- समाप्त ----