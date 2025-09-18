थोड़ी देर में राहुल गांधी फोड़ेंगे 'हाइड्रोजन बम', वोट चोरी के आरोपों से जुड़ा क्या कोई और नया खुलासा करेंगे? 

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार को सुबह 10 बजे नई दिल्ली के इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं. इस बारे में कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एक्स पर जानकारी दी है. उम्मीदें लगाई जा रही है कि राहुल अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के आरोपों से जुड़ा कोई नया खुलासा या दावा कर सकते हैं, जिसे उन्होंने हाइड्रोजन बम का नाम दिया था.

दरअसल, वोटर अधिकार यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनकी पार्टी जल्द ही 'वोट चोरी' के मुद्दे पर एक 'हाइड्रोजन बम' जैसा खुलासा करेगी.

'लोकतंत्र के लिए खतरा है वोट चोरी'

उन्होंने कहा था कि इस खुलासे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे.राहुल ने 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया था कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में हेराफेरी के जरिए एक लाख से अधिक वोट 'चुराए' गए थे. उन्होंने ये भी कहा कि वोट चोरी हमारे लोकतंत्र पर परमाणु बम है और हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए गंभीर खतरा है.

इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस

कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी देते हुे एक्स पर लिखा,'गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे विशेष प्रेस ब्रीफिंग होगी.'

'राजनीतिक दलों में बढ़ी उत्सुकता'

आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर राजनीतिक दलों में उत्सुकता बढ़ गई है. माना जा रहा है कि राहुल गांधी इस मंच का इस्तेमाल 'वोट चोरी' के अपने दावों को और मजबूती से उठाने या इससे संबंधित नए सबूत पेश कर सकते हैं.

लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर

राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' का उद्देश्य मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर देना रहा है. इस अभियान के तहत उन्होंने कई राज्यों में जनसभाएं कीं और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को उजागर करने की कोशिश की. खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और मतगणना प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों पर कांग्रेस ने बार-बार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है.

