राहुल गांधी के हमशक्ल का वीडियो Viral, भारत जोड़ो यात्रा में हुआ शामिल

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है. यूपी में यात्रा जब बागपत के रास्ते मेरठ की तरफ चली तो राहुल गांधी जैसा दिखने वाला शख्स चर्चा में आ गया. फैसल चौधरी नाम का यह शख्स दिखने में हूबहू राहुल गांधी जैसा लग रहा था. इसने राहुल की तरह की टीशर्ट पहनी हुई थी. उनकी तरह की थोड़ी दाढ़ी भी बढ़ाई हुई थी.

बातचीत में पता चला कि फैसल चौधरी मेरठ के ही रहने वाले हैं. वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी हैं. फैसल ने बताया कि पिछले एक साल से उनको लोग राहुल गांधी का हमशक्ल बता रहे हैं. फैसल चौधरी ने कहा कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप राहुल की तरह दिखते हो. बहुत से लोग साथ में फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं.

#WATCH | Uttar Pradesh: Faisal Chaudhary, a Congress worker in Meerut, who's a look-alike of Congress MP Rahul Gandhi, joined 'Bharat Jodo Yatra' yesterday in Baghpat. pic.twitter.com/wy6oEQhdaj